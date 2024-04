Cucchi in visita al carcere: "Ci sono delle criticità"

Dalla drammatica storia di vita vissuta alla volontà di dar più voce anche alla popolazione carceraria, siano questi detenuti o agenti. Ilaria Cucchi ha visitato ieri il carcere di Santa Caterina in Brana di Pistoia. La senatrice di opposizione, eletta nelle file della sinistra, sta nuovamente compiendo un viaggio all’interno dei presidi del dipartimento della giustizia. Non solo per parlare con i detenuti, ma per conoscere le criticità delle strutture e per raccogliere le possibili problematiche che gli agenti si trovano ad affrontare giornalmente (con il personale del presidio pistoiese che, lo ricordiamo, è in stato di agitazione). A margine della visita l’incontro con i rappresentanti comunali di Pistoia Ecologista e Progressista, che pochi giorni fa hanno ospitato in città anche l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio. "Dalla vicenda di mio fratello ho sempre una particolare attenzione al tema delle carceri – ha detto la senatrice –. Cambiano le regioni, cambiano le realtà, ma riscontro che alcuni problemi sono gli stessi anche qui a Pistoia, seppur in forma più ridotta: sovraffollamento e sotto organico degli agenti. Questa struttura ha una capienza di 54 persone e attualmente ne accoglie 71, con pochissimi agenti – ha sottolineato –. Mi viene detto che addirittura di notte sono solamente in quattro. Se per esempio un detenuto si sente male e va portato all’ospedale devono sposarsi in tre. Il che vuol dire che in questa struttura di notte può succedere che ci sia un solo agente". Peraltro, il detenuto deve essere visitato al l’ospedale in quanto dentro il carcere il medico è presente dalle 8 alle 20 e l’infermiere fino alle 22. "Questo non dipende più dall’amministrazione penitenziaria, ma a quanto pare dalla Asl" ha precisato Cucchi, che ha poi affrontato il tema struttura.

"Fortunatamente qui si svolgono molte attività, ma c’è un problema sull’utilizzo degli spazi comuni perché sono veramente ridotti – ha detto ancora –. Così come ovunque sono ridotti i fondi. Non ho notato particolari problemi di manutenzione, però sempre mi viene lamentato dal personale la scarsa disponibilità di fondi per eseguire la manutenzione straordinaria e ordinaria". La senatrice Cucchi ha dichiarato che non le sono stati segnalati episodi di violenza all’interno del Santa Caterina, ma che "ho notato una cosa che accomuna tutte queste realtà: l’uso veramente eccessivo di psicofarmaci". In ultima battuta, stando sul tema delle condizioni carcerarie, è stato affrontato la notizia della candidatura di Ilaria Salis, attualmente detenuta in Ungheria. "Seguo la sua vicenda da sempre, si può dire che la notizia è stata diffusa proprio in seguito dalla mia conferenza stampa. Questo fa capire quanto abbia a cuore Ilaria Salis e il suo destino – ha precisato Ilaria Cucchi –. Mi auguro possa essere riportata al più presto in Italia, perché vi assicuro che le condizioni in cui sta vivendo la sua detenzione non sono nemmeno immaginabili".

Gabriele Acerboni