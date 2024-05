Cronisti in classe: la festa. Il giorno della premiazione

"I ragazzi sono supereccitati, non vedono l’ora di venire alla festa dei Cronisti in Classe". C’è tutto l’entusiasmo dei bambini e la fatica dei loro prof nell’attesa della cerimonia di questa mattina, che per quest’anno sbarca in Valdinievole e li vedrà protagonisti sul palco del teatro Verdi di Montecatini Terme anziché come di consueto a Pistoia. Oltre 300 studenti di 13 classi di 7 scuole diverse della provincia hanno partecipato a questa 22esima edizione del progetto Cronisti in classe, organizzato da La Nazione e promosso grazie al contributo dei numerosi sponsor. Sponsor che saranno presenti questa mattina a partire dalle 10 per consegnare i premi ai ragazzi e ai lavori che hanno portato al concorso. Altissimo quest’anno il livello dei temi trattati che sono stati approfonditi in vari modi e arricchiti da disegni curati nei minimi dettagli da parte degli alunni delle scuole. Tanti e diversi gli argomenti che hanno fatto breccia nell’interesse dei giovani cronisti in erba e che loro stessi con i loro insegnanti hanno voluto pubblicare sul giornale in una vera pagina di stampa su carta. Tra gli argomenti su cui più hanno lavorato i ragazzi ci sono stati quelli sociali, e ambientali. Ma anche la scuola e il loro mondo privato. C’è chi ha parlato di migrazioni, chi ha intervistato i nonni, chi ha puntato sull’economia rendendo merito ai prodotti locali pistoiesi, chi ha parlato di sanità e chi di questione femminile e violenza sulle donne. Non sono mancati i riferimenti ai temi naturalistici e ecologici, dai letti dei fiumi all’importanza della presenza delle api e della loro funzione. C’è anche chi è stato sulla notizia di cronaca e ha pubblicato, proprio nei giorni in cui si svolgeva il festival, un approfondimento su Sanremo, chi ha ricordato il 50esimo anniversario della morte dello scrittore e filologo John Ronald Reuel Tolkien agganciando le sue opere al tema del turismo e chi ha affrontato lo spinoso argomento dell’intelligenza artificiale e dell’etica del suo utilizzo. Tutte questitemi e altri ancora saranno celebrati proprio stamani, insieme al grande lavoro e alla altrettanto grande fatica che studenti e insegnanti hanno dedicato per ore e ore di impegno al campionato di giornalismo del nostro quotidiano e non meno importante ai premi che gli sponsor hanno concesso per questa nuova edizione di Cronisti in Classe.

Arianna Fisicaro