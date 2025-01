Croff inaugura in centro. "Presto nuove assunzioni"

Pistoia, 7 ottobre 2021 - Là dove le serrande si erano abbassate improvvisamente, lasciando aleggiare un cupo senso di disperazione, adesso tornano la luce, le voci, i sorrisi. Sarà inaugurato questa mattina alle 9.30 il nuovo punto vendita pistoiese di Croff, catena di negozi di arredo per la casa del marchio Upim, di proprietà del gruppo Ovs, che ha preso il posto dell’ex profumeria Douglas, all’incrocio tra via degli Orafi e via Buozzi, nel cuore del centro storico cittadino.

"Una scelta strategica precisa, perché vogliamo stare vicini alla gente riscoprendo il valore della prossimità – spiega Marco Latorre, direttore delle vendite di Upim – l’obiettivo è quello di creare una rete di negozi di servizio, facilmente raggiungibili senza l’auto, dove poter andare per risolvere le piccole necessità quotidiane. Non per niente – rivela – ci stiamo espandendo in maniera importante in Toscana e presto apriremo anche a Prato, sempre nei locali dell’ex Douglas".

Già perché Upim, che vanta circa 640 negozi in Italia contando anche i brand collegati Croff e Blukids, si è resa protagonista di un’operazione a livello nazionale per riconvertire una ventina di punti vendita della catena di profumeria: "Un modo per perseguire la nostra strategia dando anche una certa continuità occupazionale ai lavoratori tagliati fuori – racconta il sales manager – infatti uno dei due dipendenti che lavoreranno a tempo pieno nel negozio di Pistoia è un ex Douglas". Croff, storico marchio di Upim dedicato alla casa, offre design contemporaneo, facile, informale, da vivere tutti i giorni: collezioni per la tavola, la cucina, il letto, accessori e complementi d’arredo, "sempre con un ottimo rapporto qualità prezzo".

«Di base siamo aperti dal lunedi al sabato, con orario spezzato, ma proveremo fin da subito ad accogliere i clienti anche la domenica, con la speranza che gli altri negozianti di Pistoia ci seguano – afferma – come detto, vogliamo contribuire a rivitalizzare i centri storici, asfissiati dal ’tappo’ dei centri commerciali. Se la risposta sarà buona, allora potremo pensare di inserire nuove risorse all’interno del punto vendita". Un punto vendita molto grande, che strizza l’occhio all’ambiente: i circa 160 metri quadrati di superficie sono stati allestiti interamente sfruttando materiale riciclato, dal legno al ferro. "Il tema della sostenibilità sta particolarmente a cuore al nostro gruppo – conclude Latorre – non per niente i nostri negozi sono completamente plastic-free, buste comprese".