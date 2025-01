Cristian morto a vent’anni. Vasto cordoglio della comunità. Una chiesa piena di dolore

Un dolore sordo e profondo che colpisce anche Pistoia, dove si era diplomato e frequentava amici, oltre che Montemurlo, dove viveva. La malattia se l’è portato via in due mesi. Aveva vent’anni Cristian Bujor. Nato in Romania, Cristian era arrivato in provincia di Prato insieme alla famiglia, i genitori e due fratelli. Una tragedia che ha colpito, appunto, la comunità di Montemurlo, dove il giovane viveva dal 2016. Ma anche i tanti compagni di scuola che aveva incontrato qui, a Pistoia. Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, si è stretto alla famiglia Bujor per la prematura scomparsa di Cristian, portato via da un tumore. Cristian a Montemurlo aveva frequentato la scuola media “Salvemini – La Pira”. A giugno scorso aveva conseguito la maturità in informatica e telecomunicazioni all’Itts Silvano Fedi- Enrico Fermi di Pistoia ed ora stava cercando lavoro.

"Da qualche tempo accusava dei dolori ma nulla lasciava presagire ad una malattia così aggressiva – racconta il padre Julian -. A dicembre è entrato in ospedale per fare le terapie, eravamo fiduciosi ma poi la situazione è precipitata". Cristian era un ragazzo socievole, solare e frequentava soprattutto la zona di Pistoia, dove aveva tanti amici. Il sindaco Simone Calamai è rimasto profondamente colpito dalla storia di Cristian ed ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia Bujor che vive in centro a Montemurlo ed è conosciuta: "La notizia della scomparsa di Cristian ha lasciato tutti sgomenti - dice il primo cittadino -. È difficile accettare che un ragazzo che inizia ad affacciarsi alla vita, a costruire il proprio futuro, possa essere portato via da un male incurabile in così poco tempo. A nome di tutta la comunità montemurlese, mi stringo ai genitori e ai fratelli di Cristian e a tutta la famiglia Bujor in questo momento così doloroso". I funerali di Cristian si sono svolti ieri mattina nella chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo. Anche i parroci Don Petre e don Roland si sono stretti alla famiglia Bujor per la scomparsa di Cristian strappato alla vita da una malattia improvvisa, violenta, spietata. Un dolore che nessuna mamma e nessun padre dovrebbero affrontare.