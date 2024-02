"Cresciamo nuove generazioni"

"La nostra è un’azienda che pur riconoscendo e utilizzando le grandi potenzialità del web e dei social network crede fortemente nel valore e nella qualità della carta stampata. E da anni crediamo nell’importanza di educare e formare a trecentosessanta gradi le nuove generazioni". Lo ha affermato Fabrizio Tesi, alla guida della Giorgio Tesi Group, nel motivare il sostegno all’iniziativa "Cronisti in classe". Giovani, futuro ed impegno: parole-chiave che il gruppo condivide con La Nazione, e che in qualche modo riguarderanno anche il campionato di giornalismo pronto ad iniziare. Giovani studenti oggi, cittadini domani: i giovanissimi che oggi sono fra i banchi di scuola saranno gli adulti del domani, che dovranno contribuire a far crescere la società. E per questo, secondo Giorgio Tesi Group, devono essere messi nelle migliori condizioni per farlo. "Crediamo nei giovani. Nella speranza di contribuire a costruire un futuro basato sulla consapevolezza dell’importanza della sostenibilità, del rispetto per l’ambiente e di conseguenza del ruolo fondamentale delle piante nel futuro del nostro pianeta – ha proseguito Tesi, ricordando l’impegno dell’azienda in molteplici iniziative sportive e culturali a sostegno della cittadinanza – da tempo premiamo, ad esempio nello sport, le realtà che si distinguono per la promozione dei valori e nell’organizzazione del settore giovanile. Siamo vicini a centinaia di giovani ed alle loro famiglie, con l’obiettivo di far crescere prima di tutto uomini e donne onesti che credono in temi fondamentali come uguaglianza, correttezza, rispetto, solidarietà e partecipazione. Alla luce del nostro impegno su questi fronti, per noi è davvero un onore continuare a sostenere l’iniziativa de La Nazione, dedicata agli studenti pistoiesi".

G.F.