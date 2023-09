Corso di fotografia. In sette lezioni serali

Si articola in sette appuntamenti settimanali (il martedì) più un’uscita il nuovo Corso base di fotografia del FotoClub Misericordia di Pistoia. Il corso partirà il 26 settembre con prima lezione su fotocamera e obiettivi e terminerà il 14 novembre con le foto dei corsisti. Si parlerà di profondità di campo e rapporto tempo-diaframma-iso (3 ottobre) e di composizione (10 ottobre) per arrivare all’uscita fotografica in città (domenica 15 ottobre, dalle 9 alle 12), alla visione del lavoro svolto durante l’uscita (17 ottobre), a temi dell’architettura, della figura ambientata, del ritratto, del paesaggio, street e still life oltre che di portfolio (24 ottobre). Ultime due date il 7 e il 14 novembre: tecniche base di regolazione e miglioramento immagini. Il corso si svolgerà nella sede del FotoClub Misericordia di Pistoia in via del Can Bianco 35, secondo piano, alle 21.30. Il costo che comprende l’associazione al FotoClub per l’anno 20232024 è di 50 euro. Per informazioni: [email protected]; 339.8984018 (Lottini); 329.7426511 (Tanteri): 328.2289079 (Magrini).