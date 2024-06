Corsi di italiano e altri servizi

"È di Tutti-Emporio Diffuso: Tutoraggio Territoriale e Inclusione", è il progetto che affianca al ruolo di minimarket solidale altri servizi per le persone più fragili e per le famiglie in difficoltà del territorio. L’obiettivo è aiutare chi vive un disagio socioeconomico a migliorare le proprie condizioni di vita, favorendo la partecipazione alla vita della comunità locale. Attività principali sono i corsi di lingua italiana per stranieri e lo sportello famiglie. I corsi si svolgono nei locali del Pozzo di Giacobbe per due volte a settimana e coinvolgono oltre 25 persone provenienti da molti paesi del mondo. Sono gestiti da volontari e gratuiti (è richiesto solo un contributo di 5 euro per l’acquisto del libro di testo), e sono organizzati su tre classi di insegnamento a seconda del livello di partenza di conoscenza della lingua dei partecipanti. Per il notevole numero di domande di iscrizione è stato deciso di avviare una ulteriore edizione di questi corsi dopo l’estate, in modo da permettere a tutti di partecipare. Lo sportello famiglie invece offre un supporto per accedere a informazioni verso servizi, risorse e opportunità offerte dal territorio, mettendo in atto un lavoro di orientamento che punta anche a facilitare l’utilizzo di piattaforme digitali e servizi online (come, ad esempio, lo Spid o l’App Toscana Salute), oltre all’aiuto per la compilazione di domande, di candidature per offerte di lavoro o per la stesura del curriculum vitae. Aperto tutti i venerdì dalle 9.00 alle 12.00 all’Emporio Sociale, possono accedervi tutte le famiglie che vivono un momento di difficoltà anche transitorio, senza essere necessariamente in carico ai servizi sociali del Comune.

D.G.