Corse e giochi per i piccoli al Sesana

Nel mese di ottobre ci sono, in calendario, tre appuntamenti pomeridiani con le corse al trotto all’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme e più precisamente nei pomeriggi di sabato 5, 19 e 26.

I cancelli saranno aperti alle 13 e le corse inizieranno alle 15: sette corse in programma, ingresso unico euro 5 e gratis

per gli under 18. Anche per le prossime giornate di corse verranno attivati tutti i servizi di accoglienza, comfort e

intrattenimento che hanno fatto del Sesana uno degli ippodromi di riferimento a livello nazionale. Ampio spazio per le famiglie e i bambini con la zona loro riservata dove troveranno i magnifici pony e cavalli per il battesimo della sella e cavalcate in

sicurezza, il castello gonfiabile, la pista mountain bike.

I più piccoli inoltre riceveranno un coupon che consentirà loro l’ingresso omaggio al parco di pinocchio e al giardino di villa Garzoni. I signori avranno a disposizione il barbiere e le signore la manicure e la consulenza di immagine. Poi, la musica live da pianobar bordo pista e il furgoncino

della gelateria artigianale con prodotti di alta qualità.

Sarà possibile visitare il museo e la sala Varenne e fare un selfie davanti alla vecchia auto starter esposta in bella vista.

Tutte le iniziative di intrattenimento e comfort sono prodotte dall’associazione culturale Pinocchio 3000

per conto di Snaitech. Info 0572 1913547.