Coppa Toscana di Prima e Seconda. Ecco il programma

Riflettori sulla seconda giornata dei triangolari di Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria. L’appuntamento è quindi per le 15.30 di domani. Occhio innanzitutto alla sfida del Butelli: dopo lo stop contro l’Atletico Casini Spedalino (che osserverà un turno di riposo) il Quarrata di Diodato è chiamato a battere obbligatoriamente il Tempio Chiazzano di Nencini, saper sperare di restare in corsa. Idem dicesi per il CQS Pistoia, che però se la vedrà al Barontini di Agliana con l’AM Aglianese in quella che sarà la prima uscita ufficiale della nuova squadra allenata da Mirco Matteoni (nella foto).

Passando invece alla Coppa Toscana di Seconda, il Giovani Via Nova deve dare un segno di reazione: lo 0-6 patito per mano del Chiesina Uzzanese rischia altrimenti di minare nel morale il gruppo e contro il Borgo a Buggiano al Benedetti dovrà per forza arrivare una prestazione di carattere, a prescindere da quello che sarà il risultato finale. Il Pescia debutterà in trasferta contro la Pieve San Paolo, mentre a Gavinana la Montagna Pistoiese ospita il San Niccolò. L’avventura del Montalbano Cecina inizierà al Fagni, contro il Bugiani Pool 84. E al Frascari, l’Olimpia Quarrata si troverà infine di fronte il Pistoia Nord.

Giovanni Fiorentino