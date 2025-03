Pistoia, piazza Duomo è un mare di colori e solidarietà: oltre 4mila coperte contro la violenza sulle donne

Pistoia, 16 marzo 2025 – Piazza del Duomo a Pistoia si è trasformata in un mare di colori e solidarietà. È qui che oggi ha preso forma il gigantesco "no" collettivo alla violenza sulle donne promosso da Viva Vittoria Pistoia, una mobilitazione che ha coinvolto l’intera comunità.

Il mare di coperte in piazza Duomo a Pistoia (Foto Acerboni/FotoCastellani)

Nei mesi scorsi, l’appello dell’associazione ha trovato una risposta straordinaria: singoli cittadini, gruppi, scuole e associazioni, non solo della provincia di Pistoia ma anche da fuori, hanno contribuito con oltre 4mila coperte di maglia, che proprio oggi sono state disposte sulla piazza, creando un colpo d’occhio emozionante. Un risultato che non solo ha raggiunto, ma ha superato ogni aspettativa.

Dalle 9 alle 19, chiunque potrà scegliere e adottare una coperta, sostenendo così il progetto "La valigia delle possibilità" del centro antiviolenza Aiuto Donna di Pistoia, un’iniziativa concreta per aiutare le donne nel loro percorso di riscatto.

Il progetto ha preso il via nell’aprile 2024, grazie all’impegno di Sonia Mariani (Cetl Caript), Rossella Biagini (vicepresidente Anteas Pistoia) e Viva Vittoria odv, che hanno promosso la raccolta fondi con eventi e iniziative diffuse sul territorio.

14 foto Pistoia, piazza Duomo tappezzata di coperte (Foto Acerboni/FotoCastellani)

Pistoia è una delle quaranta città italiane che ospitano questa iniziativa, ma con un primato significativo: è la terza città per numero di coperte raccolte, un motivo di grande orgoglio per tutti i partecipanti.

"Abbiamo scelto il fare a maglia come metafora di creazione e sviluppo di sé", ha spiegato Cristina Begni, presidente e fondatrice di Viva Vittoria Odv. "È un’arte che unisce, che richiama immagini familiari e favorisce la relazione tra le persone".

L’iniziativa ha ricevuto il supporto di Conad Nord Ovest, che nelle scorse settimane ha rafforzato la solidarietà con una campagna di raccolta fondi in cui i clienti hanno potuto donare un euro in più alla spesa per sostenere il progetto.

"Siamo orgogliosi di essere al fianco di Viva Vittoria e della comunità", ha dichiarato Adamo Ascari, amministratore delegato di Conad Nord Ovest. "Il nostro impegno è diffondere la cultura del rispetto e generare un impatto positivo".

Ad accompagnare l’evento, anche una mostra dedicata al lavoro e alla passione di tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa.