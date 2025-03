Controlli rafforzati. Vigilanti al servizio delle forze dell’ordine

MONTECATINI

Gli istituti di vigilanza privata che prestano servizio in città comunicheranno qualsiasi notizia utile alla prevenzione e alla repressione dei reati, apprese attraverso le proprie guardie giurate, alle sale operative delle forze dell’ordine. È stato sottoscritto ieri, nelle sale del Palazzo del governo di Pistoia, il protocollo Mille Occhi sulla città. Il documento è stato firmato dal prefetto Licia Donatella Messina, dal sindaco di Montecatini Claudio Del Rosso e dai rappresentanti degli istituti di vigilanza privata, con l’adesione del questore Marco Dalpiaz e del colonnello Fabio De Rosa, comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri e del colonnello Stefano Lampone, comandante provinciale della guardia di finanza. Al protocollo di intesa, tra i vari istituti di vigilanza privata, ha aderito anche quello al quale il Comune ha da poco affidato una serie di passaggi notturni per controllare il municipio di viale Verdi, le sedi distaccate degli uffici (Villa Perrotta, Villa Crema, e altri), e alcuni importanti impianti sportivi (Palaterme, Palavinci, e altri). Anche l’azienda che ha ricevuto l’incarico da Montecatini Parcheggi & Servizi per i controlli al parcheggio dell’area ex Lazzi e al Kursaal, dove ha sede la partecipata del Comune, ha detto sì al protocollo firmato in prefettura.

In questo modo, un’area importante del centro cittadino e della periferia, dove negli ultimi tempi sono avvenuti fatti rilevanti, potrà essere monitorata in modo maggiore. Le guardie giurate, solo per fare alcuni esempi, potranno segnalare mezzi sospetti o in fuga dopo la commissione di un reato, la presenza di bambini non accompagnati o di persone anziane in difficoltà, ma anche ostacoli sulle vie di comunicazione che possano rappresentare un pericolo, atti di bullismo o di delinquenza giovanile, e situazioni di degrado urbano e disagio sociale.

Le modalità operative delle attività verranno programmate dal questore Dalpiaz in sede di tavolo tecnico, al quale parteciperanno i rappresentanti delle forze di polizia, della polizia municipale di Montecatini e degli Istituti di vigilanza aderenti all’iniziativa. "Questo strumento, ha evidenziato il prefetto Messina nel corso dell’incontro, si fonda sulla massima collaborazione tra le forze di polizia statali, locali e gli istituti di vigilanza privata, e costituisce un ulteriore tassello per aumentare la sicurezza a Montecatini, a testimonianza della costante attenzione al territorio e alle iniziative intraprese per garantire ai cittadini maggiore sicurezza, che va ad aggiungersi ad altri interventi, quali il potenziamento degli impianti di videosorveglianza". Al protocollo Mille Occhi sulla città hanno aderito questi istituti di vigilanza privata: Partecipano al progetto gli istituti di vigilanza: Corpo Vigili Giurati Spa, Fidelity and Security Srl, Il Globo Vigilanza Srl, Securitas Metronotte Toscana Srl, Sicuritalia Ivri Spa e Rangers Srl.

Daniele Bernardini