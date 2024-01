Controlli dei Nas. Emerge un caso di non conformità

Nell’ambito dell’apposita campagna sull’olio, i carabinieri del Nas di Firenze hanno svolto 33 controlli sul territorio toscano presso esercizi di produzione e commercializzazione della propria giurisdizione, rilevando delle non conformità, con adozione di provvedimenti prescrittivi ai fini della tempestiva regolarizzazione ed erogazione di sanzioni amministrative per un totale di 5800 euro in otto di questi. In particolare, nell’ambito del territorio del comando provinciale di Pistoia, è stato rilevato un caso di non conformità per carenze strutturali e igienico sanitarie; altri tre casi sono stati rintracciati a Firenze e quattro a Siena.