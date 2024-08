L’Estra è un cantiere che è stato appena aperto. Sono state montate le transenne per delimitare i lavori, è stato fatto qualche primo scavo, ma i lavori sono ben lontani da essere finiti. Nella prima uscita stagionale contro la Libertas Livorno dire che si sono viste già delle indicazioni è decisamente poco credibile. La squadra vista in campo con appena cinque allenamenti nelle gambe non è giudicabile, anche perché parliamo di un gruppo nuovo che deve ancora imparare a conoscersi e soprattutto a capire ciò che vuole coach Dante Calabria. A questo va aggiunto che manca ancora un elemento come Eric Paschall che, se tornasse ad essere il giocatore che abbiamo visto in Nba, può rappresentare un valore aggiunto notevole. Farsi un’idea in questo momento non è possibile, ci sarà da aspettare ancora prima di riuscire a capire bene come sarà l’Estra vera e propria e magari quanto arriveranno i test con squadre di serie A qualcosa in più si potrà riuscire a intravedere.

"Nel primo test contro la Libertas ho visto la squadra come deve essere in questo momento della preparazione – afferma Gianluca Della Rosa – abbiamo tanti carichi sulle gambe e ovviamente dopo cinque giorni di allenamento non è che ci aspettassimo chissà cosa. Però sono contento dell’intensità che abbiamo messo in campo sapendo che siamo un team nuovissimo all’interno del quale stiamo apprendendo tante novità ed il nostro compito è quello di cercare di mettere in pratica tutto quello che ci dice il coach. In questa fase è leggermente più difficile ma, giorno dopo giorno, lavoriamo per arrivare al meglio".

"Ci stiamo conoscendo – prosegue Della Rosa – visto che siamo una squadra completamente differente rispetto allo scorso anno e anche gli allenamenti hanno modalità diverse, così come il modo di giocare e penso che si sia anche visto in questa prima uscita in alcuni frangenti. Anche noi italiani, veterani, dobbiamo abituarci e adeguarci alle novità ma lavorando duro in allenamento riusciremo a migliorare personalmente e a livello di gruppo. Nel complesso, in questa fase i carichi di lavoro sono molti e tutti siamo ovviamente lontani da quella che sarà la nostra forma migliore: aspettiamo Eric che arrivi il prima possibile per unirsi a noi e lavorare al completo. Nel frattempo, ogni giorno mettiamo benzina in più nelle gambe e miglioriamo per farci trovare pronti al 29 settembre quando ci saranno i due punti in palio".

La società intanto, ringraziando il Dany Basket per l’accoglienza e l’ospitalità, rende noto che anche per la prossima settimana gli allenamenti si svolgeranno al PalaMelo di Quarrata e a questo proposito comunica che le sedute di lunedì 26 agosto, dalle 17 alle 19, e di giovedì 29 agosto, sempre nello stesso orario, si svolgeranno a porte aperte.

Maurizio Innocenti