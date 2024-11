Consulta degli studenti. Michael eletto presidente. Tutti i nomi della Giunta

PISTOIA

La Consulta provinciale degli studenti di Pistoia ha rinnovato la propria Cabina di presidenza e la giunta esecutiva, dando inizio a un nuovo mandato di rappresentanza per tutti gli studenti della provincia. A guidare l’organo per il prossimo anno scolastico sarà Michael Petrullo dell’Istituto Einaudi, eletto presidente, affiancato dal vicepresidente Edoardo Sciuto, anch’egli dell’Einaudi. Giada Sicuranza dell’istituto Petrocchi ha assunto il ruolo di segretaria, mentre Ginevra Gimelli è stata nominata delegata al Parlamento degli Studenti.

I quattro rappresentanti, membri della Consulta già da un anno, portano con sé l’esperienza necessaria per affrontare le sfide future. In questo nuovo percorso, la Consulta intende concentrarsi su tematiche fondamentali per gli studenti e le loro scuole, come l’edilizia scolastica, la promozione della rappresentanza e il rafforzamento della Consulta stessa come organo di partecipazione e voce attiva degli studenti nei diversi comuni della provincia di Pistoia. L’obiettivo è non solo quello di migliorare le condizioni di studio e di vita nelle scuole, ma anche di promuovere una generazione di giovani cittadini consapevoli e pronti a partecipare attivamente alla vita pubblica del territorio.

"La Consulta provinciale degli Studenti rappresenta una preziosa opportunità per far sentire la voce delle nuove generazioni" – ha dichiarato il nuovo presidente Petrullo –. "In qualità di studenti, non siamo solo utenti del sistema scolastico, ma cittadini che vogliono contribuire alla crescita del nostro territorio".

Con il sostegno delle scuole, delle istituzioni locali e della comunità, la Consulta si impegna a rendere il prossimo anno scolastico un periodo di crescita e di confronto, in cui ogni giovane possa trovare uno spazio per esprimere le proprie idee e contribuire a migliorare la realtà scolastica e sociale della provincia.