Consorzio Leonardo a Castelfiorentino

Una trasferta da prendere con le molle. Tornerà in campo domenica, dalle 18 a Castelfiorentino, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata: se la vedrà con l’ABC nel 7° turno di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Un incontro delicato, come spiega bene anche coach Alberto Tonfoni, che dovrà ancora una volta rinunciare a Calabrese, vittima di noie a un piede. "Arriviamo dalla gara disputata contro la co-capolista San Miniato, che nell’occasione ha sciorinato una prestazione incredibile, giocando benissimo – le parole del tecnico quarratino –. Ora prestiamo attenzione al confronto di Castelfiorentino, che è insidiosissimo. Possiamo fare ancora bene e dire la nostra in queste ultime cinque gare del torneo". Quarrata è al settimo posto della classifica con 16 punti, mentre Castelfiorentino chiude la graduatoria a 6. Una partita da non sbagliare. G. B.