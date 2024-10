Consorzio di Bonifica, le elezioni. Oggi ultimo giorno per votare. Campagna elettorale infuocata

PISTOIA

Questa sera, alle 19, calerà il sipario sulle votazioni per il rinnovo dei membri rappresentativi del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e si conosceranno i 15 eletti da coloro che, annualmente, pagano il contributo (circa 400mila persone con diritto di voto). E’ stata una campagna elettorale particolarmente dura e ruvida, con risposte al vetriolo di una e dell’altra lista contendente che non se le sono mandate a dire. Da una parte quella denominata "Puntualità, efficienza, passione" sostenuta da Cia, Cna, Confagricoltura, dall’altra "Acqua, agricoltura, ambiente per la resilienza climatica" con Coldiretti capofila del gruppo. Al di là delle divergenze su investimenti e infrastrutture idrauliche, non sono mancati gli screzi per alcune iniziative che hanno destato clamore.

"Già prima dell’ultimo giorno abbiamo numeri confortanti rispetto a cinque anni fa – ammette Lorenzo Cecchi De Rossi (a sinistra nella foto con Luca Magazzini), coordinatore della lista "Puntualità, efficienza, passione" – ma adesso ci si aspetta il clou dell’ultimo giorno, visto che fra settimana le persone lavorano. Anche nelle ultime ore ho visitato il territorio pistoiese per rendermi conto delle criticità come, per esempio, in alcune zone del quarratino dove molto è stato fatto ma ci sono ancora interventi da portare a termine e finanziare per rendere il territorio ancora più stabile e sicuro. Allo stesso modo, però, uno dei nostri obiettivi è quello di investire anche sulla pulizia di zanelle, briglie e torrenti in montagna perché da lì passa la sicurezza a valle quando si hanno eventi calamitosi. A livello politico, invece, devo dire che abbiamo riscontrato alcune iniziative dell’altra lista in lizza che non sono state all’insegna della correttezza, come presentarsi ed evidenziare i lavori al ponte di Gello che non hanno una finalità idraulica e fuori dalle competenze del Consorzio stesso: una lista che, tra l’altro, ha l’appoggio di 62 Comuni quando poi, le amministrazioni locali stesse, saranno chiamate ad esprimere i propri referenti". Nei giorni scorsi, anche il presidente di Confagricoltura Pistoia, Luca Magazzini, si era scagliato contro questa presenza dei rappresentanti dell’altra lista a Gello: un’uscita che ha suscitato la replica di Coldiretti che sostiene i rappresentanti di "Acqua, agricoltura ambiente per la resilienza climatica".

"Il presidente Magazzini – spiega Coldiretti Pistoia- è infervorato contro le nostre iniziative elettorali, giudicando "quanto meno poco opportuno" il modo ed il luogo dove abbiamo tenuto una conferenza stampa, non risparmiandosi frasi demagogiche. Ci dispiace, ma ce ne faremo facilmente una ragione: qualsiasi confronto con lui e l’organizzazione che rappresenta non ha prodotto e non produrrà alcuna utilità. Alle sue uscite normalmente cerchiamo di non dare seguito, in quanto provocano una generalizzata ilarità. Ma quando veniamo tirati in ballo su importanti e strategici argomenti, siamo costretti a fare chiarezza".

S.M.