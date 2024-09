Consorzio di bonifica al voto. In ballo la gestione di 31 milioni

PISTOIA

"Occorre un cambio di passo nella gestione del territorio. Serve cambiare la politica del Consorzio". Con questo grido di battaglia, la lista "Puntualità, efficienza, passione" è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, tenutasi nei locali di Toscana Fair, a Pistoia. Punta a vincere le prossime elezioni del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: votazioni che si terranno dal 1° al 5 ottobre con orario 9-19: dal 1° al 4 ottobre nei seggi costituiti nelle sedi consortili di Firenze e Pistoia e nelle Unioni del Comuni e sabato 5 ottobre in 45 seggi sparsi per tutti i principali comuni del comprensorio del Medio Valdarno.

"È necessario vincere in tutte e tre le sezioni, per avere la maggioranza dei consiglieri, che sceglieranno il prossimo presidente. Puntiamo su Lorenzo Cecchi De Rossi, ex direttore del Consorzio, un uomo che ha competenza e lasciato un incarico remunerato per candidarsi alla presidenza. Non c’è più tempo da perdere, alla luce dei cambiamenti climatici".

Hanno aderito a "Puntualità, efficienza, passione", tra gli altri, Confindustria, Distretto Rurale-Vivaistico, Cna, Cia Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Unione Piccoli Proprietari e Confcooperative. In ballo la gestione di 31 milioni di contributi che i cittadini di questo territorio hanno versato nelle casse del Consorzio. I rappresentati del Consorzio vengono scelti attraverso le elezioni consortili, che si tengono ogni 5 anni. Ai fini delle elezioni, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. A ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell’Assemblea pari a 5. L’elenco completo dei nominativi dei candidati per ciascuna lista è pubblicato sul sito www.cbmv.it. Sono elettori i consorziati, maggiori di età, che, in possesso dei requisiti di legge, si trovino iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, consultabile sul sito: www.bonificalvoto.toscana.it. Gianluca Barni