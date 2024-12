Concorso per la pace: Tommaso scelto per rappresentare la Toscana

"Una esplosione di pace ci salverà" è la frase che accompagna il disegno, con una colomba che avvolge una bomba e ne impedisce l’esplosione per far uscire un mondo a colori vivaci. E’ quanto raffigura l’opera che ha vinto il concorso "Un poster per la pace" per la Toscana, realizzata da Tommaso Begliomini, alunno della classe seconda B della scuola media Bartolomeo Sestini di Agliana. Il concorso un "Poster per la pace" organizzato dal Lions Club International e realizzato in ambito locale dal Lions Club Quarrata Agliana pianura pistoiese, ha come titolo per l’anno 2024-2025 "Pace senza limiti". Tommaso Begliomini è l’unico alunno, tra i partecipanti al concorso, che rappresenterà la Toscana alle selezioni nazionali, con l’auspicio che possa approdare anche alla selezione finale. Per il vincitore internazionale, lo ricordiamo, c’è un premio di 5.000 dollari ed il viaggio alla cerimonia di premiazione che si svolgerà nella sede dell’Onu di New York. Intanto Tommaso si prepara alla premiazione regionale, prevista nel mese di febbraio 2025 a Firenze. Nel distretto Lions 108La (che raggruppa i club della Toscana) c’è stato un significativo numero di adesioni al concorso "Un poster per la pace": 22 club partecipanti con 71 scuole coinvolte. In totale hanno partecipato 6.331 alunni, gli elaborati ricevuti dalla commissione regionale sono 90. I Lions per questo importante risultato e per il buon livello dei disegni, ringraziano gli alunni, i docenti, i dirigenti scolastici e i referenti dei club. Nei comuni di Agliana e Quarrata quest’anno all’iniziativa hanno partecipato circa 350 studenti delle scuole secondarie di primo grado. L’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana ha partecipato con otto classi: quattro terze, due seconde e due prime, per un totale di circa 200 studenti. Hanno coordinato il loro lavoro la dirigente scolastica Angela Desideri e gli insegnanti di artistica Stefano Gambini e Irene Giardina che, insieme ai Lions Francesco Zamponi, Enrico Montagni e Stefano Mangè, hanno selezionato il disegno di Tommaso Begliomini della seconda B. Al comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata era stato premiato Zeno Butini della classe terza E.

Piera Salvi