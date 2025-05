Concorso fotografico dedicato al lago

C’è tempo fino al 18 maggio per inviare le foto e partecipare al concorso fotografico "Il lago e i suoi silenzi", organizzato dall’associazione "I colori nel silenzio" al lago di Santonuovo. Il concorso, novità di quest’anno tra le iniziative promosse dall’associazione, è rivolto a professionisti e amatori, appassionati di fotografia, che dovranno raccontare attraverso le immagini le sensazioni provate nell’atmosfera serena dell’ambiente naturale. Gli aspiranti candidati potranno inviare fino a un massimo di tre foto, inedite e cascuna con il titolo, in formato digitale jpeg, unitamente alla scheda di iscrizione. Il regolamento e la scheda sono sulla pagina Facebook Lago di Santonuovo in arte. A valutare le foto pervenute suddividendole in più categorie sarà una giuria composta da esperti: Mario Carnicelli, Andrea Pecchioli, Fabrizio Antonelli, Luca Castellani (fotografi), Lino Tancredi (fotografo e musicista), Angelo Fragliasso (curatore di Aci Pistoia Photocontest), Lucia Agati (giornalista), Daniela Gori (storica della critica), Barbara Pratesi (artista e presidente de I colori nel silenzio). I giurati selezioneranno le immagini che di si distinguono per originalità e senso estetico. La premiazione sarà domenica 25 maggio, alle ore 18 al lago: ai tre primi classificati verrà donata una bottigilia di champagne e una targa, ma ci saranno riconoscimenti anche per i partecipanti con particolari meriti. Nello stesso giorno, dalle 10 alle 20, intorno al lago si svolgerà anche il mercatino con prodotti artigianali, svuotasoffitte e il banco di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione "Matilde Capecchi Margherita silenziosa" e per il restauro della compagnia della chiesa di san Germano in Santonuovo.