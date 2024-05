Concorso "Fai volare il tuo talento". La premiazione degli studenti

Un progetto di beneficenza dedicato a Giacomo Di Napoli che ha coinvolto decine e decine di giovanissimi studenti. E i vincitori saranno premiati in una cerimonia fissata per le 11 di domani, giovedì 30 maggio, a Prato, nell’ l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Nord-Enrico Fermi. Si chiama "Fai volare il tuo talento" l’ultima iniziativa dell’Associazione Giak Nuotatore Nuotatore Volante che si è rivolta agli alunni delle classi terze della scuola media "Enrico Fermi" e delle terze della scuola elementare "Claudio Puddu", entrambe sul territorio pratese. Il concorso consisteva nel coinvolgere gli studenti nel segno del ragazzo-prodigio aglianese, campione di nuoto e di volo (vittima di un tragico incidente con il suo aliante, quasi due anni fa), invitandoli a seguire le rispettive inclinazioni sportive o artistiche. I partecipanti sono stati invitati a realizzare un breve video (della durata di circa cinque minuti) in cui mostrare un ambito per cui si sentono particolarmente portati, mettendo in evidenza il proprio talento. Gli ambiti potevano spaziare dallo sport alla musica, dalla recitazione alla scrittura, secondo le personali abilità dei ragazzi. Compito che i giovanissimi hanno assolto lavorando in gruppo e la commissione (costituita da rappresentanti dell’Associazione Giak Nuotatore Volante, da componenti dell’Istituto Comprensivo Nord-Enrico Fermi e dell’Istituto Comprensivo Puddu), ha stabilito la classifica finale dei tre video vincitori tenendo conto dell’attinenza all’argomento trattato, dei contenuti del video e dell’originalità. A premiare i ragazzi, oltre alla famiglia di "Giak", ci saranno i dirigenti scolastici dei due istituti e l’assessore pratese alla cultura, Simone Mangani.

Un evento nel segno della beneficenza: l’associazione fondata dai genitori di Giacomo, Gennaro e Cristina, effettuerà una donazione di mille euro per l’acquisto di libri per il prossimo anno scolastico, da donare alle biblioteche delle due scuole coinvolte. E non è tutto, perché nel pomeriggio l’attenzione tornerà su Agliana: alle 15, alla Sestini, saranno infatti inaugurati i tavoli da ping pong donati dall’associazione intitolata a Giacomo. La cerimonia sarà alla presenza della dirigente scolastica Angela Desideri, che presenterà la prima edizione del "Torneo Giacomo Di Napoli", organizzato dall’istituto.

Giovanni Fiorentino