Concorsi nei Comuni. Ecco tutte le possibilità

In attesa della pubblicazione del maxi concorso da 100 posti del ministero della Cultura, sono tre i concorsi in scadenza indetti dagli enti locali toscani. Il Comune di Montopoli in Val d’Arno assume a tempo indeterminato tre istruttori amministrativi. Il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il bando scade il 15 novembre. L’Unione comunale del Chianti fiorentino assume invece a tempo indeterminato cinque specialisti di attività tecniche e progettuali, laureati. Di questi, tre lavoreranno al Comune di San Casciano in Val di Pesa e due in quello di Greve in Chianti.

Infine, due sono i posti dispoibili al Comune di Prato, che seleziona diplomati da inserire a tempo indeterminato come istruttori tecnici. In tutti e tre i casi le candidature vanno inviate tramite il portale del reclutamento della pubblica amministrazione, www.inpa.gov.it, sul quale sono reperibili tutte le informazioni relative ai bandi.

mo.pi.