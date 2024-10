Conclusi i lavori di rifacimento della facciata del palazzo comunale

Il Palazzo Comunale di San Marcello si è rifatto la facciata: "Dopo i lavori duranti complessivamente poco più di un anno – informa l’Amministrazione – è stato chiuso il cantiere condotto sotto il coordinamento del servizio lavori pubblici del Comune, che ha previsto tre principali fronti di attività: il rifacimento completo del tetto e degli impianti elettrici connessi, la riqualificazione completa della facciata posteriore, intonacata, su Piazza Arcangeli e il restauro della facciata principale monumentale in stile neoclassico prospicente su via Pietro Leopoldo. A questi interventi si aggiunge la riqualificazione dei due ingressi a arco del palazzo, quest’ultima effettuata in economia diretta da parte degli operai comunali". L’intervento di riqualificazione del Municipio, costato complessivamente circa 550mila euro (provenientiquasi interamente dal bilancio comunale), si è svolto in due fasi nel corso della durata del cantiere così da permettere le lavorazioni al tetto riducendo al minimo gli spostamenti interni degli uffici. Nella facciata principale, oggetto di restauro nei lavori appena ultimati spicca lo stemma di papa Leone X, al secolo Giovanni de’ Medici, presente ora sulla facciata prospiciente la via Leopoldo (SS66) risalente al 1516.

Qualche commento ironico, è nato dai diversi toni di grigio usati nei due livelli inferiori della facciata; probabilmente però, essendo stato tutto sottoposto al parere della Soprintendenza, andava fatto così. "Un intervento che è stato di messa in sicurezza delle coperture ma con un valore anche di natura estetica. Il rifacimento e la ritinteggiatura delle facciate restituisce valore alla piazza principale del capoluogo e anche alla retrostante piazzetta Arcangeli che, anche in esito a questi interventi, può adesso prestarsi ad un utilizzo di carattere culturale e ludico ricreativo".

Il sindaco Luca Marmo sottolinea: "la casa dei cittadini ritorna ai cittadini, nel pieno delle sue funzioni e con un valore simbolico che ne valorizza il ruolo democratico e la centralità", mentre il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Giacomo Buonomini, mette in evidenza come "questo intervento fa parte dell’ingente piano di lavori che la nostra Amministrazione sta portando avanti con gli obiettivi di mettere in sicurezza il patrimonio Comunale per gli anni a venire e per portare maggior decoro all’interno dei centri del nostro Comune, con la conclusione di questo lavoro il capoluogo si presenta indubbiamente come più bello e curato".

Andrea Nannini