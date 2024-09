Con Giacomo sempre nel cuore. Gran Galà di musica e solidarietà

Sabato 21 settembre, alle 21, al teatro Manzoni di Pistoia va in scena la seconda edizione del "Gran Galà a Giacomo". L’evento è organizzato dall’associazione "Giak nuotatore volante" e dall’Orchestra giovanile Emanuele Muzio per ricordare, attraverso la musica e la generosità, il campione Giacomo Di Napoli, vittima di un incidente in aliante (a soli 20 anni) l’11 luglio 2022, mentre si esercitava nel cielo di Terni per partecipare ai Campionati mondiali di acrobazia in aliante. Sono passati più di due anni e la presenza fisica di Giak manca a tutti, soprattutto ai genitori, Gennaro e Cristina, ma anche a quanti l’hanno conosciuto e hanno condiviso con lui le sue molteplici passioni: volo, nuoto, studio, musica, l’attenzione e la generosità verso gli altri, in particolare verso i più deboli: aveva perfino imparato il linguaggio dei segni. Sabato saranno in scena con l’Orchestra giovanile Emanuele Muzio (formata da giovani talenti diplomati nei Conservatori italiani ed europei), diretta dal giovane maestro Tommaso Giannoni, il tenore Luca Pacini, il coro "Prato Lirica" e il cantante Daniele Narducci, amico di Giacomo e giovane talento toscano. Saranno eseguiti brani d’opera di celebri autori: Verdi, Mascagni, Bellini, Puccini, Rossini. A conclusione della serata ci sarà la donazione di un cane alla "Scuola italiana cani salvataggio" (Sics). "La donazione – spiegano dall’associazione “Giak nuotatore volante“ , molto impegnata nella solidarietà e nella beneficenza – vuole richiamare la figura di Giacomo che non era solo il giovane talento sportivo di volo e di nuoto, ma anche un vero campione di umiltà e di orientamento nell’aiutare gli altri. Infatti, oltre a essere un nuotatore agonista era diventato assistente bagnanti e istruttore di nuoto, quest’ultimo brevetto conseguito proprio il 6 luglio 2022, qualche giorno prima dell’immensa tragedia che ha colpito l’intera comunità.

La "Scuola italiana cani salvataggio" è la più grande organizzazione mondiale, dedita alla preparazione dei cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori e un’associazione di volontariato di Protezione civile senza scopo di lucro. Un dono secondo la missione portata avanti dall’associazione "Giak nuotatore volante" fondata dai genitori del ragazzo per trasmettere i suoi valori e le sue passioni. Nel "Galà" dell’anno scorso la donazione era a favore del Centro specialistico pediatrico L’Isola di Bau, per la prevenzione, promozione dello sviluppo, terapia e riabilitazione dei bambini con l’affiancamento degli amici a quattro zampe. Per l’evento di sabato l’Associazione ricorda il motto che ha accompagnato la vita di questo giovane talento: "Nella vita, come nello sport, o si vince o si impara, non si perde mai".

Piera Salvi