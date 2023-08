Comunicare con il Comune di Quarrata: online con "Comunica con la spunta blu!"

Con un nuovo servizio online il Comune di Quarrata apre ai cittadini la possibilità di inviare un messaggio autenticato al Comune. Si chiama "Comunica con la spunta blu!" e servirà ai quarratini per segnalare in modo formale la partecipazione a bandi, concorsi o avvisi, presentare domande, dichiarazioni sostitutive o documenti in alcuni casi richiesti dallo stesso ente. Tutte azioni a carattere formale che fino ad oggi venivano protocollate recandosi all’Urp o trasmettendo il documento via Pec. Il numero di protocollo associato, come garanzia della ricezione di quanto inviato, sarà inviato subito. Ma sarà anche un modo per segnalare anomalie, disservizi o problemi che sono di competenza dell’ente comunale. In questo modo è offerta a tutti i residenti a Quarrata la possibilità di comunicare in modo formale le loro segnalazioni. Per maggiori informazioni sulla procedura del servizio è possibile chiamare l’Urp ai numeri 0573 771213220 oppure andando sul sito del Comune di Quarrata.