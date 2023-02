Comprare casa, i prezzi (al rialzo) per zona

Prezzi in leggera salita per quanto riguarda gli immobili residenziali in vendita nel comune di Pistoia in questo inizio di 2023. Rispetto al gennaio del 2022, nel solito periodo di quest’anno si è registrato un aumento dello 0,63% secondo i dati di Immobliare.it: dodici mesi fa venivano richiesti mediatamente 1.579 euro al metro quadro, mentre adesso siamo sui 1.589, ossia il valore più alto degli ultimi due anni. La crescita è più sensibile se si paragonano i costi attuali rispetto a quelli del settembre scorso, quando occorrevano in media 1.554 euro al metro quadro per acquistare una casa.

Leggera flessione invece sul fronte affitti: dopo il picco (per quanto concerne gli ultimi 24 mesi) raggiunto nel dicembre passato, con una spesa media di 8,34 euro al mese per metro quadro, in questo momento si parla di 8,26 euro al metro quadro, con una diminuzione dello 0,60% rispetto al gennaio del 2022. Questo valore è tuttavia in crescita se si prende in considerazione lo scorso maggio, quando si è avuto mediamente il prezzo più basso dal febbraio del 2020 a oggi con 7,99 al mese al metro quadro.

Tornando al tema degli immobili residenziali in vendita, è possibile analizzare zona per zona (a livello comunale). Quella con i costi più alti è il centro, prima nella speciale classifica con una media di 1.833 euro al metro quadro, seguita dall’area compresa fra San Giorgio, Arcigliano e il giardino zoologico con 1.795 euro al metro quadro. Al terzo posto si posiziona la zona di Sant’Agostino e Chiazzano con una richiesta media di 1.733 euro al metro quadro, di poco superiore rispetto a quella di Pistoia Ovest e Capostrada (1.716 euro al metro quadro). Sotto alla soglia dei mille euro troviamo solamente le aree Cireglio-Le Piastre-Casamarconi con 825 euro al metro quadro e Saturnana-Le Grazie-Piteccio-Sammommè-Pracchia con 806 euro al metro quadro.

Dove si spende di più per gli affitti è invece la zona Fornaci-San Rocco-Santomato con una media 10,03 euro al metro quadro (l’unica sopra ai 10 euro), mentre quella dove la richiesta è più bassa è Cireglio-Le Piastre-Casamarconi con 5,92 euro al metro quadro. Come affermato da Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobliare.it, in occasione del Convegno annuale Mediatori Group, è importante sottolineare, relativamente al capitolo acquisti, che la tendenza in aumento a livello non solo regionale ma pure nazionale dal 2019 è quella relativa alla sostituzione della prima casa e della richiesta di una seconda abitazione. "La pandemia ha fatto sì che le persone passassero più tempo in casa e quindi si cercano immobili maggiormente confortevoli, più grandi e possibilmente dotati di piccoli giardini e balconi. Chi aveva già un immobile l’ha quindi valutato come non perfetto – dice Giordano – Ad esempio, serve una stanza in più da utilizzare per chi studia o lavora da casa grazie allo smart working. Inoltre, le abitazioni più vecchie sono quelle che consumano maggiormente a livello energetico". In picchiata negli ultimi due anni invece l’acquisto delle prime case.

Francesco Bocchini