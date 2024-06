Compagnone rinforza l’Atletico Casini Spedalino

L’Atletico Casini Spedalino, neopromosso in Prima categoria, fa sul serio.. Si capisce dal tris di nuovi innesti ufficializzati nelle scorse ore: si tratta dell’attaccante Riccardo Compagnone (ex Quarrata e Via Nova) dell’esterno Alessandro Simoni (proveniente dal Cintolese) e del jolly ex Casalguidi Ettore Spadi. L’ultimo volto nuovo è quello di Jacopo Ciottoli, promosso dalle giovanili. Il CQS Pistoia ripartirà in panchina da Andrea Mangoni, mentre Alessandro Petrini non sarà più il direttore sportivo del Tempio Chiazzano (che a breve dovrebbe ufficializzare anche il nome del nuovo allenatore.

Scendendo in Seconda Categoria, c’è già chi ha definito l’intera rosa con netto anticipo: si tratta del Giovani Via Nova, che affronterà la stagione con una rosa formata in massima parte da giocatori promossi dalla Juniores: il tecnico Emiliano Pacini potrà fare affidamento sui portieri Ciottoli e Mangiapia, sui difensori Cappelli, Bonari, Bartolomei, Tavernari, Bonaguidi, Napolitano e Masini, sui centrocampisti Sicca, Leveque, Di Stefano, Garzotto, Raffaelli e Guadagnino e sugli attaccanti De Santis, Sabatini, Morosi, De Simone e Peluso. Una formazione dall’età media bassa, con la dirigenza che in un comunicato ha fatto capire di sperare ancora in un ripescaggio in Prima.

C’è poi il Pistoia Nord, che ha ufficializzato il portiere Andrea Niccolini e posto un tassello anche in chiave prospettica: Cristiano Michelotti sarà il nuovo allenatore degli Allievi 2009. Il Montalbano Cecina saluta invece Leonardo Niccolai dopo sette stagioni, e riparte dai confermati Andrea D’Angiolillo, Matteo Cecchi ed Emiliano De Lucia, oltre al capitano Luca Innocenti e al tecnico Riccardo Bonfanti. Il nuovo mister dell’Olimpia Quarrata, Cristiano Bonaviri, potrà fare affidamento sul portiere ventiduenne Francesco Cardillo. Chiusura con la Terza categoria, che presenta già la prima new entry: si tratta del Ramini, pronto a debuttare. È intanto stato svelato l’organigramma: Maurizio Gherardini direttore generale, Alessio Salamone direttore sportivo e Federico Chiti nelle vesti di mister.

Giovanni Fiorentino