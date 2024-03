Commercianti a lezione di vendite on line

I commercianti del Comune di Serravalle Pistoiese avranno uno strumento in più per potersi meglio orientare nel mondo dell’e-commerce. Glielo fornirà l’assessorato al Commercio e alle Attività produttive che, in collaborazione con l’esperta in social marketing Elisa Nocera, organizzerà a partire da lunedì 8 aprile nella sala consiliare di Casalguidi un corso introduttivo al “social media marketing”. Il corso, totalmente gratuito, prevede 4 appuntamenti di 2 ore ciascuno tutti nelle serate di lunedì sera e sempre a partire dalle 21. La frequenza è riservata a un numero massimo di 30 partecipanti con la priorità ai commercianti del Comune di Serravalle Pistoiese qualora il numero di domande sia superiore ai 30 posti disponibili. L’iniziativa è finalizzata a fornire ai commercianti una solida preparazione di base sulla conoscenza e sull’utilizzo dei canali social, che possono così essere da loro utilizzati al meglio per promuovere il loro giro di affari. Ad aver voluto fermamente questa iniziativa è stata l’assessore al Commercio e alle attività produttive, Benedetta Vettori (foto): "Si tratta – spiega – di un’iniziativa molto importante che servirà a introdurre i nostri commercianti nel mondo dell’e-commerce, facendo comprendere loro tutte le grandi opportunità che se ne possono trarre. Il corso si indirizza verso l’utilizzo di quei canali gratuiti che raggiungono un numero grandissimo di persone che così possono diventare potenziali clienti della loro attività. Questo corso ha quindi la finalità di rendere quanto più comprensibili possibile concetti basilari che tutti i commercianti devono conoscere per meglio districarsi in un universo che deve essere esplorato senza paura".