Commemorazione di Giorgio Patrizio Nannini: celebrazione del 70° compleanno all'Auditorium Terzani

Il 21 dicembre Giorgio Patrizio Nannini avrebbe compiuto 70 anni. Giorgio morì 10 il gennaio del 2004, alla guida del suo Piper appena decollato da Tassignano, con destinazione Salerno, dove, insieme a Franco Navoni di Bergamo avrebbero consegnato tessuti destinati a un trapianto. Ma l’areo di Girogio si schiantò alle pendici del Monte Serra ed entrambi persero la vita. Ma è la data di nascita di Giorgio Patrizio che sarà ricordata. Familiari e amici hanno deciso di celebrare questa ricorrenza, invitando chiunque l’abbia conosciuto a essere presente alle ore 9,30 di sabato 21 dicembre, all’Auditorium Terzani della San Giorgio.

Fra i tanti legami stabiliti, forte è stato quello con i Vigili del Fuoco, dove Giorgio Nannini prestò giuramento come ausiliario nel 1977: "Considero un vanto per la nostra Associazione, poter partecipare all’organizzazione di questo ricordo di Giorgio" afferma Leonardo Melani, presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Sezione di Pistoia: "Coloro che fra noi hanno avuto l’occasione di conoscerlo, e magari anche interagire con lui, si sentono dei privilegiati, perché hanno capito di aver conosciuto una persona eccezionale, di una lungimiranza non comune. Ed è conseguenza di tale dote se noi, oggi, possiamo beneficiare delle idee innovative che, nonostante il poco tempo a disposizione, Giorgio ha potuto realizzare.

Non possiamo dimenticare infatti, che dobbiamo a lui la riapertura della Croce Verde a Pistoia, l’ideazione di un numero unico per l’emergenza, la fondazione del mensile del soccorso N&A come autore ed editore, la creazione dell’elisoccorso e la progettazione dell’ambulanza per i bambini che tiene conto dell’impatto psicologico sui piccoli pazienti. Quindi, penso che il 21 dicembre, con questo evento possiamo festeggiare il suo 70° compleanno, quale doveroso ringraziamento per tutto ciò che nella sua breve vita ha saputo donarci."

Era un professionista conosciuto in varie parti del mondo, quindi l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della biblioteca San Giorgio.