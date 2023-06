Come abbattere la Tari "Utilizzare dividendi Alia"

Come contrastare l’aumento della Tari? Una soluzione la propone Confcommercio Pistoia-Prato, soluzione che sta nelle pieghe del bilancio di Alia e, in particolare, negli utili destinati a dividendo. "Qualche giorno fa Alia Spa ha approvato un bilancio che prevede 28 milioni di euro di utili destinati a dividendo – si legge nella nota diffusa dall’associazione – per i soci, i Comuni, seppure subordinati al nulla osta degli istituti di credito. Crediamo che, alla luce dell’incremento esponenziale della Tari per le utenze non domestiche a Pistoia, una parte di quelle risorse debba essere utilizzata per abbattere la tariffa". È questa la posizione, forte e netta, di Confcommercio Pistoia e Prato.

"A fine marzo – prosegue la nota – abbiamo appreso che l’incremento si sarebbe configurato nell’ordine del + 19% rispetto al 2022. Un aumento di proporzioni monumentali, destinato a colpire direttamente attività produttive che rappresentano il fulcro dell’economia locale. Una spada di Damocle che minaccia di frenare la ripresa collettiva – aggiunge Confcommercio – dopo un recente passato caratterizzato dagli esorbitanti rincari dell’energia e delle materie prime".

"Si viene così a generare – argomenta l’Associazione – una sorta di spirale in funzione della quale, legati all’ATO, i Comuni determinano un rincaro annuale delle tariffe, generando in questo modo profitti che non vengono tuttavia utilizzati per efficientare il servizio ed abbattere la tariffa, bensì come utile da dividere. In questo modo il passaggio da tariffa a vera e propria tassa è compiuto".

"Crediamo che questa dinamica debba essere rivisitata in fretta perché le imprese del territorio – conclude perentoria Confcommercio –, motrici del benessere diffuso, meritano di essere sostenute, non spremute".

