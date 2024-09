A scuola di salute. “Combattere i virus con la dieta giusta”

Pistoia, 30 settembre 2024 – Avere un sistema immunitario efficiente è fondamentale per difenderci dalle malattie e dalle infezioni. Questo vale sempre, ma ancora di più in un periodo di emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo. Cosa si può fare per alzare le nostre difese immunitarie? Quali sono gli alimenti e le sostanze utili che non dovrebbero mancare nella nostra alimentazione? Interrogativi importanti a cui si possono trovare le risposte. Riparte la “Scuola A…limentare” della nutrizionista Stefania Capecchi.

L’appuntamento, alla Biblioteca San Giorgio, è per oggi alle 17 in Sala Manzini e la lezione sarà appunto sul tema “La dieta antivirus... come potenziare il sistema immunitario con l’alimentazione”. Stefania Capecchi svolge la professione di biologo nutrizionista in studi privati. Laureata in farmacia e in scienza della nutrizione umana, è specializzata in alimentazione nelle patologie metaboliche e nell’alimentazione come strumento di prevenzione delle malattie cronico-degenerative e tumorali.

Capecchi è la referente nutrizionale per l’associazione culturale C.a.m.p.o Pistoia per conto della quale tiene conferenze sull’alimentazione biologica e naturale. ma è anche consigliere della sezione provinciale di Pistoia della Lilt (Lega italiana lotta tumori). Scrive articoli su quotidiani cartacei e on-line sulle qualità nutrizionali degli alimenti, con particolare attenzione ai prodotti tipici, legati al territorio e alle proprietà salutari del cibo biologico.

La partecipazione a questa lezione è gratuita, limitata a un massimo di 25 partecipanti. Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo [email protected] indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso.