Clero e mondo rurale, la parola agli storici

PISTOIA

Due giorni di studi su "Clero rurale e mondo contadino nell’Italia d’Ancien Règime", con la partecipazione di noti studiosi e docenti universitari. A organizzare il convegno nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 ottobre nella sala del Pantheon degli Uomini Illustri (piazza San Francesco) è la Società Pistoiese di Storia Patria, in collaborazione con il Servizio cultura e tradizione del Comune di Pistoia, in un progetto realizzato in collaborazione con la Deputazione ferrarese di storia patria e l’omonima per l’Umbria. Il programma prevede una trattazione dettagliata del caso toscano in particolare, con una narrazione su parroci e comunità di campagna, con focus, sull’istruzione elementare e sull’infanzia abbandonata. Si discuteranno casi specifici come la Montagna Pistoiese, il Ducato di Milano, l’Umbria e le città di Rovigo e Ferrara. I lavori si aprono alle 9.30 di venerdì, in mattinata sono previsti i contributi dei professori Mauro Ronzani, Lorenzo Tanzini, Gaetano Greco, Lorenzo Benedetti e Rossano Pazzagli; a moderare Giuliano Pinto della Deputazione di storia patria per la Toscana. La sessione pomeridiana è presieduta da Franco Cazzola, la Deputazione ferrarese di storia patria vedrà avvicendarsi le testimonianze di studio di Lucia Sandri, Carlo Vivoli, Costantino Ceccanti, Silvia Carraro, Elisabetta Canobbio e Mattia Corso. I lavori riprendono sabato alle 9, moderati da Lorenzo Tanzini, includeranno interventi di Sandro Tiberini, Renzo Zagnoni, Mario Tosti, Michela Marangoni e Isabella Gagliardi, con conclusioni di Luca Mannori (in foto), presidente della Società pistoiese.