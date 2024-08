Città chiusa per ferie, gli uffici aperti

PISTOIA

Città chiusa per ferie, ma ci sono servizi che restano attivi. Fino al 15 settembre, il numero della polizia municipale per le prenotazioni per il rilascio di contrassegni invalidi (0573 371991) sarà attivo nella giornata di martedì, dalle 9 alle 12. Fino al 29 agosto, il Protocollo sarà chiuso il martedì e giovedì pomeriggio. Gli uffici del servizio Educazione e istruzione saranno chiusi al pubblico nei pomeriggi di martedì e giovedì fino al 22 agosto. Invariato l’orario di apertura del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 12.30.

E ancora: gli uffici Politiche sociali di via Capitini ed Entrate di via XXVII aprile rimarranno chiusi martedì e giovedì pomeriggio fino al 29 agosto. L’ufficio economato sarà aperto la mattina dalle 9 alle 12.30 su appuntamento (0573371481 oppure 0573 371028). Nel mese di agosto, la segreteria generale sarà chiusa al pubblico martedì e giovedì pomeriggio. Fino al 30 agosto, l’ufficio Pratiche edilizie sarà aperto mercoledì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 17. Il ricevimento telefonico è previsto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13 ai numeri 0573 371596 oppure 371570. Gli uffici Gestione del Regolamento urbanistico e dei contributi, fino a venerdì 30 agosto saranno aperti al pubblico il mercoledì dalle 9 alle 13. Per fissare il ricevimento, chiamare ai numeri 0573 371641, 371662 oppure scrivere a [email protected].

Infine, lo sportello anagrafico di via Santa sarà chiuso nei giorni di sabato fino al 31 agosto compreso. Venerdì 16 agosto saranno chiusi tutti gli uffici comunali, esclusi i servizi minimi essenziali, quelli della polizia municipale, di pronta reperibilità e di Stato civile.