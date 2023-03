Cipollini direttore di Medicina interna

È stato conferito al dottor Franco Cipollini l’incarico di direzione della struttura complessa di Medicina Interna I del San Jacopo. La struttura ricomprende anche la Medicina del presidio Pacini della Montagna pistoiese. Direttore facente funzione dal 2021, durante la pandemia Cipollini ha partecipato in prima linea, insieme ai colleghi della Medicina Interna II (diretta dal dottor Gabriele Nenci) e alla struttura di Malattie Infettive (diretta dal dottor Pierluigi Blanc) alla cura dei pazienti affetti da Covid. Complessivamente la Medicina Interna I gestisce 60 posti letto dove lo scorso anno sono stati ricoverati 2.282 pazienti (compresi i ricoveri in day hospital). "I ricoveri – spiega il dottor Cipollini – riguardano prevalentemente malati complessi, spesso in età avanzata, che provengono per la maggior parte dal Prs, quasi sempre polipatologici, con malattie acute che richiedono l’ospedalizzazione. La presenza di un gruppo di professionisti con competenze diverse all’interno del reparto, alcuni di estrazione endocrinologica, reumatologica, geriatrica, cardiologica ect. permette di seguire al meglio anche patologie rare eo molto complesse".All’interno della struttura complessa è presente anche l’area di degenza del presidio di San Marcello-Piteglio (20 posti letto): importante realtà sanitaria, di riferimento per gli abitanti della Montagna.