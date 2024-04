Cinquant’anni da "The dark side of the moon". Il concerto dei Big One, tribute band dei Pink Floyd

Tappa pistoiese al Teatro Manzoni giovedì 4 aprile alle 21 del tour "50 years of the dark side 2024" della popolare formazione veronese dei Big One, consacrata come la migliore tribute band dei Pink Floyd in Europa. Diciassette concerti fino a maggio in alcuni dei più importanti teatri italiani in uno spettacolare show a celebrare il mezzo secolo di uno dei dischi ritenuti a pieno titolo uno dei capolavori della storia del rock, bestseller per eccellenza degli anni ‘70 e quarto album più venduto della storia del pop. I Big One sono nati nel 2005. Durante quasi vent’anni di attività hanno attinto a piene mani dai classici di tutta la produzione dei Pink Floyd, spaziando dal periodo psichedelico di fine anni ‘60 fino agli album più recenti, riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti con i quali David Gilmour, Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason e Rick Wright hanno fatto la storia del rock. "Siamo l’unico gruppo italiano a suonare questo genere nel Nord Europa, questo ci lusinga molto – ricorda il chitarrista e cantante Leonardo De Muzio –. Siamo diventati un vero riferimento in quei paesi molto diversi dall’Italia, dove la gente conosce molto più in profondità la musica dei Pink Floyd, non vuole ascoltare solo le hit e ama i brani meno conosciuti".

In formazione ci sono Leonardo de Muzio (chitarra e voce), Stefano Freddi (tastiere e voce), Luigi Signori (basso e voce), Gianmaria Tonin (percussioni); ospiti speciali Debora Farina, Manuela Milanese e Pamela Perez (cori), Marco Scotti (sax), Enrico Frigo (chitarre). Ideazione, produzione, comunicazione e marketing a cura di Good Vibrations Entertainment. Biglietti su TicketOne (prezzi da 31 a 42 euro).

l.m.