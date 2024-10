Cineforum per Silvia. Tra passione e tanti ricordi

Quanti interessi, quante grandi passioni la animavano e quanto è ancora dolce ricordarla così, a partire da una di queste sue grandi passioni, il cinema.

Ecco ripetersi anche quest’anno il tradizionale "Cineforum per Silvia", ricordando Silvia Innocenti Caramelli venuta prematuramente a mancare nel 2011. L’appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle ore 21.15 al Circolo Arci delle Fornaci. Il film di questa edizione sarà "Picnic ad Hanging Rock" di Peter Weir. "Per tanti anni Silvia – ricordano gli amici - ha messo a disposizione il proprio salotto per i cineforum del lunedì. Lì, un gruppo di amici – tra questi Barbara e Massimo – si ritrovavano per mangiare una pizza o un gelato e guardare insieme il film della serata. Era un modo per trascorrere qualche ora in piacevole compagnia e coltivare una comune passione comune per il cinema d’autore. Silvia naturalmente era anche molto altro. Una professionista che amava il proprio lavoro, una donna con grandi valori e ideali, una persona profonda ma anche simpatica e dalla risata fragorosa e contagiosa.

Gli amici che da anni la ricordano con la proiezione di un film nel mese del suo compleanno, conoscevano bene la sua generosità e il suo impegno nel mondo della solidarietà. E per questo ogni anno devolvono le offerte volontarie ad un’Associazione presente sul territorio. Quest’anno l’associazione scelta è "Una scuola e un pozzo in Africa" che è radicata sul nostro territorio e da anni è impegnata a fornire servizi essenziali in un paese in cui c’è assai bisogno".

Ad aprire la serata ci saranno i saluti di Barbara, che darà il benvenuto a tutti i presenti .Non mancherà, poi, la consueta e immancabile illustrazione della scheda tecnica del film, a cura di Massimo, che ci guiderà attraverso i dettagli e le curiosità dell’opera. L’ingresso è libero e gratuito, affinché tutti possano partecipare e godere della serata. Chi vorrà, però, avrà la possibilità di lasciare un contributo volontario, che sarà sempre apprezzato per sostenere le future iniziative dell’associazione. La serata promette di essere non solo informativa, ma anche un momento di convivialità e condivisione.