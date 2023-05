Cina e Albania sfilano tra moda, note e danza

Una serata di moda ma anche un’occasione di incontro e di confronto tra due culture, quella albanese e quella cinese, sul terreno della creatività e delle proprie tradizioni. L’appuntamento è per giovedì 25 maggio alla Fortezza 59 di Pistoia, locale nel cuore verde dei giardini di Piazza della Resistenza di Pistoia. In programma la cena e la sfilata di moda che avrà come modello e ospite il ballerino della trasmissione "Amici" Leon Cino, che rappresenta anche la sua Albania. La Cina sarà rappresentata con la sua storia, tra danza, musica e costumi con la Compagnia Artistica Huaxing di Firenze, che si esibirà con una sfilata di abiti tipici della cultura cinese. Altra protagonista è la stilista di origine albanese Merita Kapaj che ha il suo Atelier a Pistoia sua base creativa, proprio nella Galleria Nazionale. Una grande creativa che con le sue magiche mani crea dei veri capolavori sartoriali sia per donna che per uomo. Per l’occasione, sfileranno alcune sue splendide creazioni. E come ospite d’eccezione, all’interno dello spettacolo, un un re della danza il ballerino Leon Cino.

Il gran finale vedrà le due culture unirsi anche nella creatività sartoriale, con abiti indossati da Paola Mannelli, che è l’ideatrice dell’evento, mentre la regia della serata è curata dallo Studio Mazzei. La serata inizierà alle 20. L’evento è anche dedicato alle culture che qui a Pistoia hanno trovato uno spazio e nuove radici, appunto quella cinese e quella albanese, unite dall’arte, tra musiche, danze, ospiti speciali e ottima cucina.