Cimiteri comunali, via alla ristrutturazione. Lavori in San Piero e alla cappella del Giardino

"Sono in corso numerosi e importanti interventi ai cimiteri comunali. Il primo cantiere aperto – fa sapere il sindaco Luca Benesperi – è stato a San Michele, per rimettere in asse gli ossari e il completo rifacimento del muro che divide i due quadri. In questi giorni sono iniziati anche i lavori di ristrutturazione delle arcate del cimitero di San Piero in via Bellini e la manutenzione straordinaria della cappella del cimitero Il Giardino". Benesperi precisa che il tutto rientra in una prima tranche di interventi per un importo totale di circa 50mila euro e che le opere di manutenzione si dovrebbero concludere in un mese: "Stiamo mantenendo le promesse. Dopo decenni di abbandono, questa amministrazione, già dallo scorso mandato, sta investendo risorse per la cura e la manutenzione dei nostri cimiteri. Il lavoro da fare è ancora molto – osserva – però contiamo, già nei prossimi mesi, di avanzare in maniera considerevole, compreso il completo ripristino delle illuminazioni votive. I cimiteri sono da sempre tra le nostre priorità e vogliamo restituire a questi luoghi la dignità che meritano". Il Comune, col bilancio di previsione, ha destinato 40mila euro l’anno per i prossimi tre anni alla manutenzione straordinaria dei cimiteri.

