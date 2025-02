"Cimiteri abbandonati e trascurati, ma le bollette arrivano lo stesso"

"Cimiteri in condizioni poco decorose e le bollette per le lampade votive arrivano anche nei casi in cui il servizio non funziona". La denuncia viene dal consigliere comunale Michael Paperetti, del gruppo di centrodestra Noi per Montale. "Gli aspetti peggiori – evidenzia Paperetti – sono rappresentati dalle crepe nella pavimentazione e dall’incuria della cappella mortuaria a Fognano, dai loculi in stato di abbandono a Montale, parimenti da alcune tombe, a Tobbiana, dato che anch’esse versano in condizioni precarie. "Numerose sepolture a terra – aggiunge il consigliere di Noi per Montale – sono ricoperte da cespugli e piccole alberature, che in alcuni casi costituiscono anche un ostacolo per il passaggio tra i vari spazi circostanti. Il colpo d’occhio è niente affatto decoroso – osserva Paperetti – e così si svilisce il riguardo che sarebbe dovuto ai cari estinti". Non è la prima volta che il consigliere di centrodestra solleva il problema della cura dei cimiteri anche di fronte al consiglio comunale.

"Dopo gli ennesimi sopralluoghi – dichiara il consigliere di minoranza – dobbiamo constatare che non vi è alcun interesse, da parte dell’amministrazione, nel risolvere nell’immediato le situazioni più critiche e continuano le proteste dei cittadini. Sono trascorsi diversi mesi dalla interpellanza presentata dal nostro gruppo sul disservizio delle luci volitive, senza che il Comune si sia degnato di un men che minimo intervento. L’ unica novità del 2025 – fa notare Paperetti – è stata la bollettazione del canone 2024, per un’illuminazione ancora del tutto inefficiente. Mentre il leitmotiv dell’assessore ai lavori pubblici Alessio Guazzini è che i lavori richiedono investimenti importanti e non ci sono risorse sufficienti, tutto continua a rimanere esattamente come sempre, senza alcun tipo di strategia e di pianificazione". Secondo Paperetti si tratta: "Di una inoperosità imperdonabile da parte del Comune che mette in risalto la totale mancanza d’attenzione verso i campisanti. Alle parole spese in campagna elettorale – conclude –, non segue alcun atto concreto".

Giacomo Bini