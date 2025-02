Ciclovia del Sole in corso. Senso unico alternato fino alla fine di aprile

Senso unico alternato in un tratto della Montalese, in località Pontenuovo, a est del ponte sulla Bure, per i lavori di realizzazione della Ciclovia del Sole. Il senso unico alternato, istituito già il 23 febbraio, durerà fino al 30 aprile prossimo e comunque fino alla conclusione dei lavori. Il tratto interessato è dal numero civico 254 di via Sestini, dunque a poca distanza dal circolo Arci di Pontenuovo e del ponte sulla Bure, fino all’incrocio con la via Forramoro, la vecchia strada di campagna che porta in direzione di Montale. Il cantiere per la Ciclovia del Sole ha già interessato il tratto in corrispondenza della scuola dell’Infanzia Marino Marini e ora si estende fino a ricomprendere, nel tratto dal chilometro 1+100 al chilometro 1+450, il tratto antistante una antica villa privata delimitata da un muro in pietra che costeggia la strada. La nuova disciplina della circolazione in quel tratto, regolata con il semaforo, un limite di velocità di 30 chilometri orari e il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, è stata decisa con un’ordinanza del 21 febbraio dalla Provincia di Pistoia, ente proprietario della strada, su richiesta del Comune di Pistoia, l’ente che realizza la Ciclovia del Sole, pervenuta il 17 febbraio.

La restrizione della carreggiata è stata chiesta dal Comune di Pistoia per consentire l’esecuzione dell’opera nel quadro dell’ampio progetto del secondo tronco della ciclovia da Pistoia a Campi Bisenzio. La ciclovia del Sole proseguirà per via del Forramoro fino a Montale dove l’amministrazione comunale realizzerà un tratto del percorso da via del Forramoro fino alla piazza centrale del paese fino a riconnettersi con una pista ciclopedonale già realizzata e diretta a Montemurlo.

Intanto al Pontenuovo è ancora chiuso, dal 23 ottobre scorso il ponte sulla Bure, che, secondo un comunicato della Provincia di qualche giorno fa potrebbe riaprire anch’esso a senso unico alternato una volta "maturato" il calcestruzzo già gettato e steso il manto bituminoso. Al momento la scadenza per la riapertura del ponte resta quella del 28 febbraio, salvo altre comunicazioni da parte della Provincia nei prossimi giorni. Dunque, se il ponte riaprirà parzialmente, ci saranno sulla Montalese due sensi unici alternati molto ravvicinati tra di loro, quello per il cantiere della Ciclovia del Sole e quello del ponte sulla Bure. Si confermerà quindi, ancora per i prossimi due mesi, una circolazione con delle limitazioni sulla provinciale Montalese anche se la riapertura del ponte solleverebbe i residenti dai disagi più gravi. L’ordinanza della Provincia stabilisce che il senso unico alternato sarà tolto in caso i lavori finissero prima.

Giacomo Bini