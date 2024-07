Ciclopedalata benefica. Tutti in stile Vannino: "Simbolo di libertà"

Ciclopedalata ecologica goliardica "Vannino style". E’ un nuovo evento in ricordo di Alessandro Egidio Gori, classe 1953, per tutti il mitico "Vannino" che ogni giorno, sulla sua inseparabile bicicletta, nudo e scalzo anche d’inverno, faceva la spola tra le Querci (dove abitava) e Agliana, dove aveva tanti amici. Vannino è morto il 28 gennaio 2023, sulla Provinciale pratese, colto da un malore improvviso a pochi metri da casa. La ciclopedalata "Vannino style" si svolgerà, infatti, da Agliana a Le Querci, domenica 13 ottobre in ricordo di Alessandro. E’ aperta a tutti ma ai partecipanti è richiesto (possibilmente) di presentarsi in perfetto "Vannino style": bicicletta scassata e un look con pochi vestiti addosso. Ovviamente i premi andranno alla bici più scassata e al miglior look "Vannino style". La partenza sarà dal Bar Nazionale di via Roma ad Agliana e l’arrivo a Le Querci, sulla Provinciale, davanti al murales dedicato a Vannino, un’opera che è stata realizzata nel primo anniversario della morte di Gori da due giovani artisti: Miguel Angel Caio e Francesco Principato, sulla facciata della casa di Miguel Angel e di fronte alla casa dove abitava Vannino.

L’iniziativa del prossimo 13 ottobre non è solo goliardica ma è anche solidale, poiché è prevista una quota d’iscrizione (minimo 5 euro) e l’incasso sarà devoluto all’associazione aglianese "Gianluca Melani" impegnata in progetti d’inclusione per persone diversamente abili. Sempre il 13 ottobre è prevista anche una gara di ciclismo agonistico, "1° Trofeo Vannino" Agliana-Le Querci. L’organizzazione dei due eventi è di Asd Moto Guzzi Prato-Angolo del Pirata, società nata dalla fusione delle due associazioni sportive dilettantistiche. La prima formata da un gruppo di scorte tecniche del presidente Marco Gabbricci, l’altra Angolo del Pirata era una società sportiva di ciclismo amatoriale, con sede ad Agliana, di cui era presidente l’aglianese Andrea Andreotti.

"Dal 2024 siamo un’unica società sportiva – riferisce Andreotti -. Io sono stato l’artefice delle numerose competizioni agonistiche organizzate nelle province di Prato, Pistoia e Lucca. Da qui è nata anche la volontà di rendere omaggio a Vannino, sia in campo agonistico amatoriale, perché lui salutava tutti i ciclisti, ma anche quella di voler coinvolgere la comunità locale e non solo, per creare un evento con finalità di beneficenza". L’iniziativa è ancora una dimostrazione di come Vannino, diventato il simbolo dell’uomo libero dai pregiudizi, perché viveva fuori dagli schemi e dalle regole, sempre in bicicletta e felice con poco, sia amato e ricordato da tutti. Era considerato "Un’isola di libertà in un mare di conformismo".

Piera Salvi