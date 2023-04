Cibo spazzatura A volte si può senza eccessi

Noi e gli adulti abbiamo un’opinione molto diversa in merito all’alimentazione. I nostri genitori spesso ci dicono di mangiare meno cibo spazzatura, ma noi non siamo d’accordo. Cosa ci piace? Schifezze varie, per esempio hamburger, patatine fritte, caramelle, merendine industriali, bibite zuccherate. Ma arriviamo al punto: sono tutti alimenti poco sani che dovremmo limitare, come vediamo dalla piramide alimentare che oggi troviamo ovunque. Ecco un dialogo che spesso avviene nelle case dove ci sono bambini e adolescenti che non amano la verdura. "Mamma, cosa mangiamo oggi?". "Polpette!". "Ma polpette normali?". "No. polpette vegane!". "Uffa… Le volevo con la carne e fritte!".

La dieta vegetariana, lo sappiamo, è buona se vengono inserite le proteine vegetali. Inoltre, è sicuramente una scelta etica, in quanto rispettosa degli animali. Molti genitori oggi la seguono. Ma noi vorremmo dire loro che mangiare è uno dei piaceri della vita e noi vorremmo, crescendo, imparare sì a limitare i consumi dei cibi schifezze che tanto ci piacciono, ma senza eliminarli. Insomma, usare buon senso e equilibrio, qualche volta concedeteci il cibo spazzatura.