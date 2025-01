Cibo fresco ordinato su Whatsapp. Quattro aziende fanno squadra

Una sinergia tra aziende agricole per garantire agli amanti dell’alimentazione sana e a chilometro zero di poter contare su un servizio a domicilio, effettuando i propri ordini tramite whatsapp. Non è una cooperativa né tanto meno una società. Sono diverse aziende che hanno deciso di collaborare e cooperare in modo concreto per fornire un servizio di qualità e diffondere un concetto di nutrizione bilanciata e naturale, salutare e gustosa. Sotto Natale, oltre alle uova, alla verdura, al pecorino e alla ricotta i clienti hanno potuto ordinare e ricevere a casa perfino il miele e la frutta di stagione. Le aziende sono quattro, tutte gestite da contadini e pastori giovanissimi: azienda agricola Companatico Montecatini Terme (pecorino, ricotta e yogurt); l’Ortologico di Pieve a Nievole (verdura); Artemisia Cintolese (verdura); podere Ferruccio Massa e Cozzile (frutta, olio e vino).

"Ogni settimana - spiega Federico Franconeri - stiliamo insieme la lista dei prodotti disponibili, ovviamente di stagione. Poi ciascuno di noi la promuove e la pubblicizza attraverso i propri canali. La gente apprezza e il passa parola conta molto. Collaboriamo con sinergia e nella convinzione di poter diffondere un messaggio importante".

Un messaggio di ritorno alla natura e a una alimentazione sana e rispettosa dell’ambiente. Affascinanti sono i pascoli di via Riaffrico, sulla prima collina, a pochi metri dalla zona residenziale al confine tra Montecatini e Massa e Cozzile.

Belli da vedere e curati con amore e passione. I cibi a Km0 sono prodotti locali che vengono venduti nelle vicinanze del luogo di produzione. Il termine "chilometri zero" allude infatti al numero di chilometri necessari per il trasporto e la distribuzione, riducendo al minimo la distanza tra il produttore e il consumatore. Per chi volesse informazioni, basta contattare: "Artemisia" (Simona al 335-5653188); "Ortologico" (Luca al 335-8784017); "Podere Ferruccio" (Lorenzo 339-8785945); "Companatico" (Federico al 329-3875530).

Giovanna La Porta