Ci vediamo a Lo Spazio. Cinema e parità di genere. Due festival a braccetto

Felici collaborazioni sbocciano ed è questo il caso di Presente Italiano, rassegna dedicata al cinema iniziata già due giorni fa, e Pari e Dispari, festival dedicato ai temi della parità di genere a pochi giorni dal via che si presentano "a braccetto" nel pomeriggio di oggi, domenica, nel salotto della libreria-bacaro Lo Spazio (via Curtatone e Montanara 20). Protagonista alle 18.30 sarà Damiano Garofalo, a presentare il libro "Spettri del desiderio. Il cinema e i film di Luca Guadagnino" (Marsilio editori, 2024), a cura di Simone Emiliani e Cecilia Ermini, focus su uno dei registi maggiormente riconosciuti a livello internazionale. Modera Michele Galardini, direttore di Presente Italiano. Lo stesso festival proporrà ancora prima, alle 15, il secondo omaggio a Gian Maria Volonté con la proiezione al cinema Roma di "Sbatti il mostro in prima pagina" di Marco Bellocchio del 1972. "Pari e Dispari" entrerà nel vivo giovedì 21 novembre con appuntamenti fino al 24, tutti sul tema "Donne di frontiera- Racconti dai confini" (e tutti o quasi a Lo Spazio, coordinati dall’avvocata e consigliera provinciale di parità Chiara Mazzeo) ma le anteprime si svolgeranno anche nei giorni 19 e 20 novembre. I successivi appuntamenti saranno ospitati, come da tradizione, alla libreria Lo Spazio. L’obiettivo del festival è aprire un dibattito sugli stereotipi di genere ancora così radicati nella nostra società. E` con questo spirito che il festival nasce, organizzato in collaborazione con la libreria Lo Spazio di Pistoia, l’agenzia Etaoin media & Comunicazione, il portale Luce! del Gruppo Monrif e il sostegno di Chianti Banca, diUnicoop Firenze e della sezione Soci UnicoopFi di Pistoia. L’evento rientra nelle iniziative di contrasto agli stereotipi di genere e al femminicidio della Provincia di Pistoia, che lo patrocina.