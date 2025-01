Chiara e il sindaco, sfida sul bob. Pronti per la discesa dall’Ovovia

Il posto c’è – ed è sempre stato come certo, Abetone – e ora anche la data, sabato 18 gennaio, ore 16.30. È iniziato tutto con una hit, lo ricorda lei, la diva, uno scambio di commenti pungenti e tanti cuoricini. Ed è finita come sin dalle prime battute era prevedibile: la sfida in sella al bob tra il sindaco di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci e la ‘diva’ videocreator e social media manager Chiara Profeti (@chiaraprofeti su Instagram) si farà e ha già il sapore di un pomeriggio da non perdere. Riassunto delle puntate precedenti. Su Instagram, uno dei social di punta che sta probabilmente superando Facebook per qualità e quantità delle interazioni, giorni fa spunta un reel (ovvero uno di quei brevissimi e accattivanti contenuti video spesso accompagnati da musica e gag). Protagonista è appunto Chiara Profeti, autoproclamatasi diva, che, ritratta in corrispondenza di alcuni dei più riconoscibili scorci di Abetone canta un motivetto contagioso che fa così: "La vera diva non va a sciare a Courma, la vera diva va col bob all’Abetone; perché pagare lo skipass se posso fare tanti pass, pass, pass; scendi con bob, sali con bob, ma se bagno le chiappette attaccati a ‘sto bob; diva è chi di bob va". In quei brevi secondi scorrono le immagini che raccontano della ‘diva’ che sale e scende col suo bob e con la sua straordinaria autoironia. Da lì il ping pong di commenti: prima il sindaco Bacci che ha invitato Chiara a tornare e il lancio del guanto di sfida per scendere insieme entrambi col bob in una gara a chi taglia prima il traguardo, poi la risposta di lei che ha subito accettato e infine l’appuntamento. Insomma, uno sketch che ha strappato risate e ironia e ha conquistato il pubblico del social, tanto da diventare virale: centoseimila i like ricevuti a ieri, quasi mille i commenti totalizzati e un numero di condivisioni incalcolabili che non è fuori luogo quantificare in centinaia di migliaia. Un preziosissimo assist per Abetone che lo ha proiettato sulla ribalta dei social, allargando notevolmente – al momento c’è solo da ipotizzarlo – la platea di potenziali pendolari o turisti. Perché se ogni promessa di visita sarà mantenuta c’è da aspettarsi un discreto movimento in più sulle nostre piste. "La sfida dei bob", così è stata battezzata, è realtà: il 18 gennaio all’Abetone parterre Ovovia, via del Brennero 489. La gara inizierà alle 16.30, ma già dalle 13 ci sarà un dj set che durerà fino alle 20. Una sfida che solo il maltempo potrà fermare. E che vinca il o la migliore.

linda meoni