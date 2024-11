ChiantiBanca e Pistoia. Una partnership solida che guarda al sociale

Una collaborazione proficua che si rinnova, quella tra ChiantiBanca e Pistoia Basket 2000. E che ha radici profonde. L’istituto di credito diffuso in larga parte della Toscana e la società biancorossa, infatti, viaggiano a braccetto ormai da molti anni. Con reciproca soddisfazione e con risvolti anche sociali, come in occasione del supporto offerto alle popolazioni colpite dall’alluvione dello scorso anno.

"La collaborazione ormai storica con il Pistoia Basket prosegue – spiega Maurizio Farnesi, direttore generale di ChiantiBanca –: si tratta di una partnership a tutto tondo, che comprende normali rapporti di lavoro e in modo particolare la sponsorizzazione con una delle eccellenze della Toscana qual è la prima squadra del Pistoia Basket, che milita nella massima serie della pallacanestro italiana. Ed è giusto che ChiantiBanca dia il suo contributo. Come banca investiamo molto sullo sport del nostro territorio – aggiunge poi Farnesi –: crediamo che, soprattutto a livello giovanile, sia di estrema importanza perché è un momento di aggregazione, di creazione di valori e di rapporti e per noi la persona è sempre al centro delle nostre attenzioni. Per quanto riguarda il Pistoia Basket, fino ad ora abbiamo portato fortuna portando avanti questa tradizione – afferma sorridendo –: i risultati sono stati di nostra soddisfazione ed è un orgoglio per Chianti Banca essere al fianco di una società sportiva che porta lustro a tutta la Toscana e consente a spettatori e appassionati non solo di Pistoia di poter godere di uno spettacolo importante e non certo scontato".

Quando si parla di banca i numeri sono importanti, diciamo pure fondamentali, e allora occorre andare nello specifico per rendersi conto di quanto sia importante il sostegno di ChiantiBanca per le iniziative che riguardano il territorio pistoiese. "ChiantiBanca fino ad oggi su tutto il territorio ha erogato tra sponsorizzazioni e contributi circa 300mila euro, di cui circa 180mila al settore sportivo inteso come una serie di discipline legate al territorio – snocciola il direttore generale –. Ma diamo importanza anche ad altre eventi e manifestazioni legate alla cultura ed in generale a tutte le iniziative del territorio".

"Il rapporto con ChiantiBanca per quanto mi riguarda va avanti da almeno venticinque anni – afferma il vice presidente del Pistoia Basket, Massimo Capecchi –. E si è sempre sviluppato su due canali: un normale rapporto tra banca e società ma anche tra sponsor e club di pallacanestro. Avere un rapporto di collaborazione da così tanto tempo è fonte di orgoglio per la nostra società: vuol dire che sono state create delle relazioni tali importanti per il club ma anche per la stessa ChiantiBanca, che evidentemente ritiene che stiamo svolgendo bene il nostro compito. Che da una parte è quello di sviluppare un programma di alto livello con la prima squadra e dall’altra quello di sostenere l’attività giovanile, che è uno dei focus della banca".

"Sono molto contento di essere qui nella sede di ChiantiBanca per un doppio motivo – sostiene il direttore generale del Pistoia Basket, Ettore Saracca –. Il primo è che questo è un luogo che ci porta fortuna, il secondo è più importante e riguarda la crescita che entrambe stiamo facendo. ChiantiBanca ha come missione quella di svolgere un’attività importante in favore del territorio e la porta avanti in modo egregio, noi al tempo stesso miglioriamo come società perché abbiamo un progetto molto importante al quale ChiantiBanca ha aderito come sponsor".

