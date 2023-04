Che la Pasqua sia cammino verso la pace

Elisa Capobianco

Ci prepariamo a vivere un’altra Pasqua senza pace, con la guerra a un passo dalle nostre comode case. Un’altra Pasqua durante la quale non tutti potranno gioire, tanti tormentati dalle preoccupazioni di una vita difficile dal punto di vista economico. E non solo. Nelle sue parole, pubblicate sull’edizione della Vigilia, il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli ci invita però a non perdere la speranza. Con il suo cuore aperto ci offre la benedizione più bella. "Auguro a tutti la gioia di sentirsi amati, di vivere una vita nella luce luminosa del bene", ha detto. Non ci resta che ringraziare il monsignore e ricondividere umilmente con i nostri lettori il suo augurio. Buona Pasqua.