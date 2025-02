"Che fine hanno fatto i cantieri di San Biagio e dell’atletica?"

"C’è a nostro avviso un senso di provvisorietà che lascia smarriti i cittadini di Serravalle Pistoiese: vediamo, e non solo noi, una situazione di abbandono che non lascia ben sperare per il futuro". E’ l’attacco del gruppo consiliare di centrosinistra nei confronti dell’amministrazione, con i consiglieri di minoranza che non hanno risparmiato i componenti della giunta comunale.

"Il sindaco è ormai assente da tempo, non interviene mai durante le sedute del consiglio comunale, non partecipa alle cerimonie pubbliche e si vede solamente a qualche manifestazione di partito – ha attaccato Silvano Barbasso, consigliere del Centrosinistra per Serravalle – i lavori pubblici sono bloccati: il vicesindaco Gargini continua a promettere opere future, ma non riesce a nostro avviso a portare a termine nessuno degli interventi iniziati, senza mai dare certezza sulla fine dei cantieri quando gli viene chiesta qualche informazione. Si veda a esempio il cantiere di via San Biagio o quello della pista d’atletica. E gli altri assessori – conclude – sono più impegnati a battibeccare sui social con i cittadini che a portare avanti attività essenziali nella pubblica amministrazione".

g.f.