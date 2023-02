Cergnai nuova coordinatrice di Forza Italia

Nuovi ruoli provinciali e comunali per Forza Italia. Alla presenza di Anna Bruna Geri, commissario provinciale, e di Matteo Scannerini, coordinatore regionale dei giovani forzisti, sono stati presentati i nuovi coordinatori del movimento pistoiese, sia per quanto concerne in Comune che per la sezione giovanile. In particolare, sarà l’avvocata Martina Cergnai, già candidata alle elezioni comunali del 2022 nella lista civica di Forza Italia e adesso entrata ufficialmente nel partito, a guidare Forza Italia sul territorio comunale. "Sono contenta e onorata che mi abbiano scelta, che il partito creda e mi reputi una persona e una risorsa valida in questo contesto - ha detto Cergnai –. Penso che riuscirò, gravidanza permettendo, a portare avanti la funzione nel migliore dei modi e credendo anche che investire nei giovani oggi giorno sia molto importante".

"Arrivo dalle ultime elezioni comunali come la prima dei non eletti tra i consiglieri di Pistoia civica Forza Italia e, in vista di una possibile entrata nei prossimi anni, adesso avrò il compito di coordinatrice Forza Italia e mi impegnerò a per portare avanti questa carica – ha proseguito –. Secondo la mia visione quello che manca in Forza Italia oggi, anche soprattutto a livello locale, è la presenza di giovani. Quindi mi impegnerò affinché ci sia una partecipazione più attiva di persone più giovani, un forte ricambio generazionale. E in più mi impegnerò affinché veramente la politica entri nelle case delle persone – ha concluso – non soltanto con le parole, ma con i fatti". Martina Cergnai, classe 1988, è pistoiese e lavora in città come avvocato dove nel 2021 ha fondato il suo studio legale.

Per quanto concerne il giovanile, invece, il nuovo coordinatore provinciale giovani sarà Jacopo Bartolini, 24 anni, attualmente in un percorso lavorativo e formativo all’interno del mondo bancario. L stesso ruolo, ma nel comune di Pistoia, sarà affidato al 25enne Lorenzo Dolfi, che sta conseguendo la sua seconda laurea. "L’obiettivo è di far ripartire e ricostituire il movimento toscano in tutte le province - ha concluso Scannerini -. E quindi siamo qui per presentare i nuovi giovani coordinatori, che saranno il nostro punto di riferimento locale per tutti i ragazzi che si vorranno avvicinare al nostro partito. In vista anche delle prossime elezioni regionali".

Gabriele Acerboni