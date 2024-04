Ceppo Giovani, l’omaggio a Don Milani

Omaggio corale a Don Milani in occasione del centenario della sua nascita, domani, venerdì 12 aprile, (ore 10.30) al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, in una iniziativa organizzata dal Premio Ceppo Giovani. Saranno gli studenti dell’Istituto Einaudi a farsi protagonisti di un saggio multimediale con scrittura e lettura scenica, risultato di un progetto portato avanti durante l’anno scolastico che li ha visti immaginarsi idealmente in corrispondenza proprio con don Lorenzo Milani. E dentro a questa corrispondenza, guidati dal motto del priore di Barbiana, "I care", "ho a cuore", la sensibilità dei ragazzi ha permesso di ritagliare uno spazio di ricordo e riflessione dedicato a Giulia Cecchettin, uccisa a 22 anni da chi diceva di amarla. Il progetto è stato pensato come vero e proprio laboratorio di educazione alla cittadinanza, alla legalità e all’affettività ed è a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi, fortemente voluto dalla professoressa Elena Pignolo, dirigente scolastico dell’Istituto Einaudi. L’iniziativa prosegue un "cammino" già intrapreso nell’anno scolastico 2021-22 con il "Progetto Pasolini e i Giovani". I ragazzi vinceranno ciascuno dei buoni libro offerti dalla Fondazione Caript della Libreria Lo Spazio Pistoia. Il progetto è inoltre realizzato in compartecipazione con il Comune di Pistoia e il Consiglio Regionale della Toscana (Festa della Toscana) e ha il sostegno della Fondazione Caript. Il lavoro dei ragazzi è partito avvicinandosi al testo di Riccardo Cesari "Hai nascosto queste cose ai sapienti. Don Lorenzo Milani vita e opere per spiriti liberi" (Giunti, 2023) ed è poi proseguito incrociando diverse altre fonti, sempre guidati e coordinati dai rispettivi insegnanti (Gianluca Messineo, Sabina Candela, Eleonora Piccini, con la collaborazione di Giacomo Trinci), confluendo infine in un progetto organico che sarà restituito pubblicamente domani. "Abbiamo immaginato la ‘messinscena’ di un dialogo tra Don Milani e i nostri ragazzi intorno ad alcuni nuclei fondanti che hanno distinto l’impegno del priore di Barbiana. Sulla scena sarà costantemente presente un attore – commenta Candela – che interpreterà la figura del priore, le cui asserzioni saranno contrappuntate dai commenti dei nostri ragazzi. In considerazione del recente omicidio di Giulia Cecchettin, che ha scatenato commozione e rabbia in tutto il paese, la 4DS ha chiesto di poter dedicare alla ragazza alcuni pensieri, che abbiamo inserito in calce ai commenti sul motto ‘I care’. Le letture saranno intervallate da alcuni brani musicali".

Questi i nomi dei ventidue partecipanti dalle classi IIIA odontotecnico, V B, IV C e IV D sociosanitario, VB commerciale: Aurora De Marzo, Luca Falzolgher, Elisa Mandi, Giulia Mandi, Lorenzo Nannini, Alessio Simonetti, Cristian Cani, Rebecca Del Vecchio, Giulia Frediani, Gabriele Moretti, Eralda Tula, Aurora Vannucci, Leonardo Venuti, Azzurra Arcangioli, Giovanni Caparrotta, Sara Chimenti, Irene Giandonati, Ambra Lazzaro, Gjesika Sulkuqe, Veronica Giacomelli.

l.m.