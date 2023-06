Centro storico e Giaccherino al top Ma abitare in Valdinievole conviene

Grazie al lavoro svolto dalla Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), l’apposito osservatorio ha analizzato l’andamento del mercato in ogni angolo della provincia, suddividendo quartieri e frazioni in modo da avere un quadro dettagliatissimo. Partendo dalla città, e dal nuovo o già ristrutturato, si spazia dai 2.400 euro a metro quadro in centro storico (dove comunque di appena costruito non c’è praticamente niente) ai 3.100 euro della zona di Giaccherino che, al momento, si conferma la più cara di tutto il comune anche per quanto riguarda ambienti da ristrutturare oppure in vendita in ottime condizioni (2.900 euro di quotazione massima). Abbastanza basso un centro popoloso come Santomato (1.700 euro) oltre a tutta la parte collinare con numeri decisamente convenienti per le ristrutturazioni: si va dai 200 euro di Pontepetri ai 400 euro a metro quadro di Spedaletto, passando per i 700 di Valdibrana, i 1.000 della zona stadio ed i 1.100 di Pistoia nuova.

Passando in quella che è la zona più depressa, ovvero la montagna, per Abetone Cutigliano rimane al top la zona di Boscolungo (1.700 euro al metro quadro sul ristrutturato) scendendo però fino a 800 euro a Il Melo. Numeri da capogiro a Fagno, territorio di Marliana, per quanto riguarda la quotazione massima sul nuovo visto che si arriva fino a 2.300 euro (quasi quanto nel centro storico di Pistoia) e si rimane sui 1.800 euro per il buono stato. Tutte sotto i mille euro le cifre fra Prunetta e Piteglio, non troppo distanti dall’acquisto su immobile in ottime condizioni a Gavinana mentre si cresce a Maresca (1.300 euro).

Per accaparrarsi un affare basta andare a Pavana (anche se poi lì i problemi sono di tutt’altro tipo fra servizi che non ci sono e viabilità fragile): sul nuovo, o da ristrutturare, si può comprare anche a 300 euro al metro quadro. Tornando nella Piana, ad Agliana prezzi alle stelle fra San Michele, San Niccolò e Spedalino dove si sta sui 3.500 euro a metro quadro sul nuovo ed oltre i 2.200 euro su abitazioni in ottime condizioni. E 3.200 euro ci vogliono anche per comprare casa a Fognano, mentre Montale paese si scende di ben mille euro: prezzi più popolari nel resto del territorio. A Quarrata, invece, le quotazioni più alte sono in centro (2.500 euro per il nuovo e 1.800 euro per il buono stato) e le più vantaggiose fra la Caserana (1.800 al metro quadro sulle ottime condizioni, un migliaio per le ristrutturazioni) e Vignole sempre sulle stesse cifre.

Infine, ecco quel che succede in Valdinievole. A Montecatini Terme i prezzi sono altamente competitivi (2.000 al metro quadro sul nuovo sia in Biscolla che nel borgo Alto), ma comunque sempre più alti rispetto a Pescia dove, sul nuovo, si viaggia in ogni zona fra 1.700 e 1.800 (scendendo a 900 sul buono stato per Ponte all’Abate e Pescia Morta). Si scende ancora di più in zona Monsummano Terme con Montevettolini che guida fra le quotazioni del nuovo o ristrutturato, mentre fra le Grotte (Parlanti e Giusti) vince la prima per la miglior convenienza (1.400 euro contro 1.600 al metro quadro sulle ottime condizioni). Prezzi in crescita su Massa e Cozzile, infine, dove ci vogliono 2.400 per il nuovo a Tomboli e duemila euro anche a Margine Coperta.

